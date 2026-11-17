Milo J se presentó en el programa de Jimmy Fallon y realizó una emotiva versión de "Niño" + Agregar ámbito en









El músico argentino llevo su talento a uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

Milo J se sumó a un selecto grupo de argentinos que se presentaron en el programa.

Milo J se presentó en el programa The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon, uno de los ciclos más reconocidos de la televisión de Estados Unidos. El joven artista interpretó “Niño”, en una actuación que puso nuevamente a la música argentina en el centro de la escena internacional.

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Milo J sigue conquistando escenarios y sumando reconocimientos a su carrera. Ayer recibió dos nominaciones a los Premios Grammy y el pasado 12 de noviembre tuvo una noche consagratoria en los Latin Grammy 2026. Allí obtuvo cuatro estatuillas, entre ellas Grabación del Año por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta.

La presentación tuvo una puesta en escena sencilla, acompañado solo por un teclado, el protagonismo estuvo puesto en su voz y su particular estilo musical.

El joven oriundo de Morón iniciará una gira por Estados Unidos en Marzo que incluirá un paso por el festival de Coachella en abril de 2027.

Artistas argentinos que pasaron por el programa de Jimmy Fallon La presencia de artistas argentinos en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha crecido exponencialmente en los últimos años, consolidándose como un termómetro clave del éxito internacional. La lista de talentos locales que han pisado el escenario del icónico late night de la NBC incluye figuras de la escena urbana y el rock:

Nicki Nicole (2021): Fue la pionera absoluta. Hizo historia al ser la primera argentina invitada, donde interpretó "Wapo Traketero" y "No Toque Mi Naik".

Fue la pionera absoluta. Hizo historia al ser la primera argentina invitada, donde interpretó "Wapo Traketero" y "No Toque Mi Naik". Bizarrap (2023): El productor se presentó junto a Shakira para interpretar la "Music Sessions, Vol. 53", logrando un impacto global masivo.

El productor se presentó junto a Shakira para interpretar la "Music Sessions, Vol. 53", logrando un impacto global masivo. Nathy Peluso (2024): La artista radicada en España deslumbró con su potencia escénica al presentar temas de su álbum Grasa, como "Corleone".

La artista radicada en España deslumbró con su potencia escénica al presentar temas de su álbum Grasa, como "Corleone". Ca7riel y Paco Amoroso (2025): El dúo disruptivo llevó su estilo irreverente al show con una performance de "El Día del Amigo", extraída de su disco Papota.

El dúo disruptivo llevó su estilo irreverente al show con una performance de "El Día del Amigo", extraída de su disco Papota. Trueno (2026): Presentó su tema "TURR4ZO" (perteneciente a su cuarto álbum de estudio del mismo nombre). Durante la actuación incluyó un sampleo de "Tirate un paso" de Los Wachiturros.

Presentó su tema "TURR4ZO" (perteneciente a su cuarto álbum de estudio del mismo nombre). Durante la actuación incluyó un sampleo de "Tirate un paso" de Los Wachiturros. Nicolás Bereciartua: Aunque no como solista, el guitarrista argentino también forma parte de este historial por sus actuaciones como integrante de la mítica banda estadounidense The Black Crowes. A este listado selecto se suma Milo J con su actuación de anoche.

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