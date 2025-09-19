Murió en un accidente de transito un actor de "Grey's Anatomy"







El actor y fotógrafo tenía 46 años.

El actor de Grey's Anatomy y fotógrafo de famosos, Brad Everett Young, falleció el lunes 15 de septiembre a causa de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico en Los Ángeles. Tenía 46 años.

La colisión ocurrió en la autopista 134 la noche del domingo 14 de septiembre, cuando el vehículo del actor que fue parte de Boy Meets World fue chocado por otro que conducía en dirección equivocada, confirmó el publicista de Young, Paul Christensen, al portal USA TODAY el jueves 18 de septiembre.

Como actor, Young tuvo papeles televisivos en Charmed, Numb3rs y Felicity. También apareció en varias películas, incluyendo Los ángeles de Charlie (2000) y Jurassic Park II (1997 ).

La carrera cómo fotógrafo de Brad Everett Young En los últimos años, este nativo de Virginia se centró en la fotografía de celebridades. Su trabajo apareció en Vanity Fair, People, Vogue y otros medios. Fotografiando a estrellas como David Harbour y Sarah Michelle Gellar, Young era un rostro familiar en los estrenos, galas y alfombras rojas de Hollywood.

"La pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era inigualable", declaró Christensen. "Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official".

