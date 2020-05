Grabaciones

=“Couperin: Leçons de Ténèbres; Gesualdo: Tenebrae Responsories for Maundy Thursday”, Tenebrae & Nigel Short . Signum Classics 622.

La gran Fiona Apple

Si hay algo que caracteriza a la cantante Fiona Apple es su capacidad de hacer música pop sin ser nunca convencional; de hecho, a veces alcanzó lo avant garde, pero dentro de límites. Esto se vuelve a demostrar en este disco que, a esta altura, es de sus mejores trabajos, empezando por un hilo conductor que une la docena de sólidas canciones que exploran las posibilidades de las relaciones humanas desde un punto de vista femenino, empezando por el primer track “I Want You To Love Me”, una clásica canción de amor salvo por su curiosa estructura poética y musical. “Fetch The Bolt Cutters” es un álbum más claro y reflexivo que “The Idle Wheel Is Wiser Than The Driver Of The Screw” (2012), que estaba del lado de lo experimental, ya que aquí Fiona Apple encuentra un equilibrio entre las canciones y la vanguardia sonora. Entre las canciones se destacan “Newspaper” y “For Her” donde se luce el principal soporte de su banda, el multi-instrumentista David Garza.

D. C.

=“Fetch The Bolt Cutters”, Fiona Apple. Epic, 977403.