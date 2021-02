Jon Batiste: "Mi sueño es actuar en el SuperBowl del año próximo"

En el diálogo con este diario le preguntamos si el optimismo que se aprecia en “I Need You” tiene que ver con los nuevos aires que soplan tras la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, y lo que se espera del mandato de Biden “No pienso en esas cosas cuando hago música”, afirma categóricamente Batiste. “La gente va a recordar cómo los hiciste sentir con tu música, eso antes que nada. Por eso no pienso en términos políticos al componer, sino que estoy concentrado en lo que la gente merece con esa música que compongo”.

Lo que dice Batiste, que viene de una tradición familiar de grandes músicos de Nueva Orleans, es consistente con lo que se ve en el video clip de “I Need You”, donde un hombre y una mujer que miran fotos en un museo interactúan con músicos soul del siglo pasado: no hay nada menos político que esa celebración del mejor rythmn & blues.

“Quería que el espectador se sintiera transportado a un boliche de un barrio bajo, donde podían aparecer genios como Little Richard o James Brown. Y eso es lo que representa el sonido del tema, música social negra. Para mí, figuras como Litlle Richard o James Brown son lo máximo. Si tuviera que hacer un especie de Monte Rushmore donde estuvieran esculpidos en piedra los rostros de varios presidentes norteamericanos, pero de la música, sin dudas pondría los rostros de Little Richard y James Brown; son los grandes reyes de la música soul, y todos los que vinimos después los tenemos como gran inspiración, están en nuestro ADN”. Seguramente también pondría en ese monumento de la música a otro gigante, Curtis Mayfeld, de quien interpreta el tema “It’s All Right” en la escena de créditos finales de “Soul”.

Batiste esta activo en todo tipo de medios y su nuevo gran proyecto, además del disco “We Are”, es un musical sobre el pintor Jean-Michel Basquiat. “Él fue una voz muy importante por su capacidad para mezclar estilos de distintas épocas y medios; se podría decir que fue un artista asociativo de quien se puede aprender cosas de todo tipo estudiando su arte y su vida. Estoy ansioso por llevar su figura a un musical de Broadway”. Ese espectáculo fue uno de los tantos proyectos que Batiste debía concretar en un año tan difícil como el pandémico 2020, sobre todo para alguien que practica tantas disciplinas diferentes.

“Para un artista siempre es difícil estar en contacto con sus sentimientos y su interior”, dice el músico “pero en medio de la pandemia descubrimos que también era difícil conseguir la logística que necesita cualquier proyecto creativo. Pero por otro lado descubri que el tiempo que estuvimos encerrados sirvió para encontrarnos de forma más profunda con nuestros pensamientos. Eso fue algo positivo artísticamente, pero que desde luego no se puede comparar con la tragedia que ha causado esta enfermedad. Pero estoy seguro de que a pesar del coronavirus voy a poder presentar en vivo ‘We Are’, adaptándome a cada situación. Inclusive tengo un sueño, y es poder tocarlo en el SuperBowl del año que viene y que todo el publico cante el estribillo ¡We are, We are! Sería un show explosivo. Ese es mi sueño. En realidad, es uno de mis sueños, tengo otros, como por ejemplo algo que estamos preparando con Spike Lee de lo que por ahora no puedo hablar, pero que me tendría como actor y como compositor, y que estamos desarrollando ahora. Pero mi máximo sueño es dirigir películas donde yo pueda hacer todo, actuar, cantar, componer y elegir la estética. Y lo que nunca quiero dejar de hacer es enseñar música”.