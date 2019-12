Legendario grupo The Kinks podría reunirse (y debutar en el país)

Considerados entre los mejores grupos del rock inglés de los años 60, sólo precedidos por los Beatles y los Rolling Stones, los Kinks tuvieron grandes hits como “You really got me” (el primer riff de rock pesado), o “Lola”, primer éxito masivo mundial sobre transexualidad; los Kinks sufrieron, desde su génesis, la rivalidad creativa entre los dos hermanos, siendo siempre el principal compositor Sir Ray Davies, quien se quedó con los créditos en desmedro de su hermano menor, Dave, el principal guitarrista y autor de algunos de los temas más introspectivos de la banda, pese a que Ray siempre fue el cerebro creativo que logró hits como el primer álbum conceptual de la historia, “Arthur or the Decline and Fall of the British Empire” (1969). A partir de la reciente edición especial conmemorando los 50 años de esta obra maestra, Europa, tanto Ray como Dave confirmaron en distintas entrevistas que preparan su regreso, que se concretaría en 2020. El fervor por una reunión de los Kinks voló tan en alto que hasta el flamante Nobel de Literatura, Peter Handke, los citó al asegurar que su sensación al saber del premio podía sintetizarse en la canción de los Kinks “Too Much In My Mind”.

1.jpg Sir Ray Davis, uno de sus líderes, en un recita solista de los últimos años.

Curiosamente, la mayor parte de las noticias y entrevista llegaron desde Europa, especialmente de España más que de Inglaterra, donde en una entrevista para el diario El País Ray Davies afirmó que ya hay un álbum que toma forma y es más que un “work in progress”, asegurando algo inédito en la turbulenta historia del grupo, y es que su hermano Dave estaba a cargo de varias de las composiciones del nuevo disco. Esto alertó a las redes sociales y a los sites de rock, teniendo en cuenta la mala relación entre los hermanos, y el hecho de que no coincidían en un estudio desde 1996, cuando grabaron su último opus hasta el momento, “State of Confusion”. Desde entonces, los hermanos Davies sólo se presentaron en vivo para tocar dos o tres canciones en eventos especiales, como su aceptación en el Rock and Roll Hall Of Fame. Pero todo indica que el paso del tiempo ha limado sus diferencias, al punto de que Ray ya le ha atribuido los problemas para reunir el grupo no a su hermano sino al mal carácter del baterista Mick Ivory.

Un experto en los Kinks que está en contacto con el management de la banda y los músicos es el español Mikel Barsa, coleccionista y promotor de presentaciones de rock que, en diálogo con este diario, aseguró que la reunión de los Kinks casi se puede dar por hecho: “Puedo confirmar que Ray y Dave están trabajando juntos, pensando en la edición de su nuevo disco, y hasta en los últimos detalles. Se están poniendo de acuerdo en la sintonía fina de las letras, algo entendible dadas las dos décadas que pasaron desde que grabaron juntos por última vez. En cuanto a volver a los escenarios, puedo decir sin trabas que a Ray le seduce mucho la idea, por lo que yo estoy atento a promover el posible tour con seguridad por España y Portugal, y si las condiciones lo hicieran posible, también la Argentina”.

Barsa señala que, teniendo en cuenta la temática social de muchas de las mejores canciones de la banda de los Davies, el hecho de que el álbum “Arthur” haya recibido su edición especial justo cuando Inglaterra está sufriendo las convulsiones del brexit también les ha dado un nuevo aire en su tierra. Como en 2020 se cumplirán los 50 años del disco más popular del grupo, “Lola vs. Powerman”, es posible que la celebración de esta otra obra maestra del rock inglés venga acompañada de una primera muestra sobre cómo el talento de Ray y Dave Davies se adapta al siglo XXI.