Primer parte médico de Sabina luego del derrame cerebral

"Presenta traumatismo de hombro izquierdo, torácico y cráneoencefálico. Ha sido intervenido quirúrgicamente para realización de evacuación de hematoma intracraneal en hemisferio derecho. Se encuentra ingresado en la UCI. Su situación es estable", se señaló en el escrito.

El cantante se había caído del escenario en un foso de un metro y medio de altura. A priori, sólo se percató de una lesión en el hombro izquierdo que le provocaba dolor, pero después de varias horas en observación, los médicos también detectaron un traumatismo cráneoencefálico.

"No estamos alarmados", señaló José Navarro Berry, su representante, en diálogo con la agencia EFE, pocos minutos después del parte médico. A su vez, dijo que el ingreso en la UCI es "el procedimiento normal" en un paciente con los antecedentes de Sabina. También indicó que el artista "ha dormido y ha pasado muy buena noche".

En tanto, trascendió que se le realizará un escáner completo además de otras pruebas para confirmar el diagnóstico y, por el momento, los médicos prevén que permanezca en el centro de salud un mínimo de 48 horas.

El cantante, que justo cumplía 71 años, tiene un complicado historial de salud, incluido un derrame cerebral en 2001. Inmediatamente después de la caída, el intérprete de canciones como "19 días y 500 noches" fue atendido por paramédicos y, tras unos minutos de incertidumbre, volvió al escenario en silla de ruedas, empujado por el propio Serrat.

"Queridos amigos, estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo", dijo Sabina, quien, no obstante, debió cancelar el concierto que había empezado a las 20.30 hora local, como parte de la gira "No hay dos sin tres", la tercera que hace junto a Serrat.

Según informó el diario El País en su web, el accidente es similar al que sufrió hace casi un año Sergio Denis en Argentina.