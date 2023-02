Slash sobre Guns N' Roses: "En esta época nos hubiesen cancelado"

Cuando el entrevistador le preguntó si había “pensado” en qué incluir, el músico respondió: “En realidad no he pensado en ello en ese contexto. Quiero decir, realmente, para ser honesto, realmente no he pensado mucho en todas esas [cosas escandalosas] recientemente. Pero ahora que lo mencionas, la mayor parte de todo lo que [Guns N' Roses] hizo nos habría cancelado en esta época. Seguro que no nos habría ido bien en este entorno, quiero decir, en tantos niveles diferentes”.

Continuó: “Pero quiero decir, muchas cosas de entonces no serían lo que consideras aceptable en este momento. … ¡Me alegro de que no tuviéramos Internet en ese entonces! Habría sido un mundo completamente diferente. Pero de todos modos, no me detengo en todas esas cosas. Simplemente es lo que es”.

Más allá de lo dicho por Slash los Guns N' Roses se mantienen activos y girando, eso si, sin los excesos de su primera época.