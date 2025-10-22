Netflix sumó a su catálogo 27 Noches, una película argentina dirigida y protagonizada por Daniel Hendler que en pocos días se ubicó entre lo más visto de la plataforma. La producción llegó al público tras su paso por importantes festivales y despertó interés por su tono entre la comedia y el drama y por el tema que aborda.
La película argentina más vista de Netflix: una comedia dramática basada en un polémico caso real
Una controvertida historia que pone en tensión la vejez, la autonomía personal y los problemas familiares.
Se trata de una adaptación de la novela de Natalia Zito, inspirada en hechos reales que generaron un amplio debate público y judicial en Argentina. La producción, asociada de nombres como Santiago Mitre, pone la lupa en la vejez, la autonomía personal y las tensiones familiares alrededor del dinero y la salud mental.
De qué trata 27 noches, la película más vista de la plataforma
La película sigue a Martha Hoffman, una excéntrica y acaudalada mecenas de 83 años que es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas, quienes sostienen que padece demencia. A partir de ese hecho se abre la investigación del perito Leandro Casares, quien debe determinar si Martha está verdaderamente enferma o si eligió vivir sus últimos años con absoluta libertad.
La historia explora así el conflicto entre protección y control: ¿es la internación un acto de cuidado o una maniobra para administrar una fortuna? Entre la ironía y la conmoción, la película plantea preguntas sobre la autonomía en la vejez, el rol de la familia y las consecuencias judiciales y sociales de decidir sobre la vida ajena. 27 Noches adapta libremente el caso que involucró a Natalia Kohen y recibió atención mediática y judicial en Argentina.
Netflix: tráiler de 27 noches
Netflix: elenco de 27 noches
- Santiago Korovsky (Martín Pereda)
- Malena Villa (Lucía Gómez)
- Luis Machín (Carlos Pereda)
- Mónica Antonópulos (Andrea Velasco)
- Marcelo Subiotto (Inspector Ramírez)
- Julián Larquier Tellarini (Tomás)
