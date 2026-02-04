"The Drama", la película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya presentó su primer tráiler + Seguir en









Kristoffer Borgli el director y guionista de la cinta está detrás de las reconocidas películas "Dream Scenario" y "Sick of Myself".

Pattinso y Zendaya protagonizan la nueva película del estudio A24.

La prestigiosa productora A24 dio a conocer el primer tráiler de The Drama, la esperada película que protagonizan Robert Pattinson y Zendaya, bajo la dirección del cineasta noruego Kristoffer Borgli. El film tiene fecha de estreno para el próximo 3 de abril.

El resto del elenco se completa con Alana Haim y Mamoudou Athie, quienes interpretan a la pareja amiga de los protagonistas. Michael Abbott Jr, Sydney Lemon y Hailey Gates completan el reparto.

De qué trata The Drama La película de Kristoffer Borgli presenta la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja joven y exitosa que se encuentra a las puertas de su boda. Sin embargo, lo que comienza como una celebración del amor se transforma en una pesadilla psicológica durante una cena de amigos.

La trama da un giro inesperado cuando los protagonistas confiesan qué fue lo peor que hicieron en sus vidas. La confesión de Emma termina por romper la imagen perfecta de la pareja y, a partir de allí, la película se sumerge en una espiral de desconfianza y paranoia.

Embed - EL DRAMA Tráiler Español Latino (2026) Zendaya, Robert Pattinson Kristoffer Borgli el director y guionista de la cinta está detrás de las reconocidas películas Dream Scenario y Sick of Myself, dos cintas de negrísimo humor y toques de terror que dieron muchísimo que hablar tras su estreno.

