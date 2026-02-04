Gran Hermano Generación Dorada: nuevas reglas y la incorporación de la "puerta roja"

Se sumaran a la casa elementos que prometen alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, que será el 23 de febrero.

A semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro reveló nuevas reglas y dispositivos que cambiarán la dinámica del reality.

Entre las novedades más comentadas aparece la puerta roja, un elemento inédito que se sumará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, que será el 23 de febrero.

La puerta roja de Gran Hermano 2026 estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: “Van a pasar cosas” , anticipó Del Moro sin dar detalles concretos.

Según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. El objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

Este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.

Quiénes serán los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Con más de 24 participantes previstos y 42 preseleccionados en evaluación final, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a un tablero dinámico donde nada esté garantizado.

Lejos de las versiones que hablaban de una edición con celebridades, Del Moro marcó una diferencia tajante respecto a otros realities: “No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No los buscamos a los famosos. No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting. Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no”.

“No se buscan estelaridades. Tienen que entrar a jugar y los currículums o fandoms van a quedarse en la puerta”, subrayó Del Moro, aunque evitó revelar si entre los seleccionados hay personas conocidas del ambiente mediático.