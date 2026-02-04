SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de febrero 2026 - 09:22

Gran Hermano Generación Dorada: nuevas reglas y la incorporación de la "puerta roja"

Se sumaran a la casa elementos que prometen alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, que será el 23 de febrero.

Llega una nueva edición del reality.

Llega una nueva edición del reality.

A semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada(Telefe), Santiago del Moro reveló nuevas reglas y dispositivos que cambiarán la dinámica del reality.

Entre las novedades más comentadas aparece la puerta roja, un elemento inédito que se sumará a la casa y que promete alterar estrategias, alianzas y el destino de los participantes desde el inicio del certamen, que será el 23 de febrero.

Informate más

La puerta roja de Gran Hermano 2026 estará ubicada en el jardín del patio, a la vista de todos, y funcionará como un factor sorpresa permanente: “Van a pasar cosas”, anticipó Del Moro sin dar detalles concretos.

Gran Hermano 2026
Gran hermano 2026, la nueva emisi&oacute;n del reality.

Gran hermano 2026, la nueva emisión del reality.

Según adelantó la producción, la puerta roja se integrará al esquema de juego junto a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria implementada en la edición anterior. El objetivo es incrementar la tensión narrativa y evitar zonas de confort dentro de la casa, obligando a los jugadores a tomar decisiones constantes y a exponerse frente a sus compañeros y al público.

Este nuevo recurso se suma a otras modificaciones pensadas para combatir el juego pasivo, como la placa planta, mediante la cual la audiencia podrá votar para eliminar a quienes considere poco activos.

Quiénes serán los nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Con más de 24 participantes previstos y 42 preseleccionados en evaluación final, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a un tablero dinámico donde nada esté garantizado.

Lejos de las versiones que hablaban de una edición con celebridades, Del Moro marcó una diferencia tajante respecto a otros realities: “No es Gran Hermano Famosos ni GH VIP o La Casa de los Famosos. No los buscamos a los famosos. No hemos llamado a más de 10 personas para que vengan a hacer un casting. Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no”.

“No se buscan estelaridades. Tienen que entrar a jugar y los currículums o fandoms van a quedarse en la puerta”, subrayó Del Moro, aunque evitó revelar si entre los seleccionados hay personas conocidas del ambiente mediático.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias