National Geographic presenta "Pumas de la Estepa"

Hace más de cinco años que el ecologista Emiliano Donadio, Director Científico de la Fundación Rewilding Argentina y explorer de National Geographic, trabaja en el proyecto más ambicioso implementado en Sudamérica para entender la ecología de un depredador tope como el puma y generar mecanismos de coexistencia en paisajes compartidos. Junto a su equipo, se aventuran por los desafiantes cañadones y mesetas patagónicos en busca de los animales: colocan cámaras por toda la zona para detectar por dónde andan, ponen trampas y capturan pumas, guanacos y choiques para así colocar unos collares que permiten observar sus movimientos y desplazamientos. “Dominamos el mundo y somos responsables por el mundo. Entonces, cómo es una cuestión de responsabilidad, deberíamos considerar que, si lo rompimos, lo arreglamos. Que, si lo destruimos, lo reconstruimos. Y que, si todo esto ocurrió porque nos desconectamos del mundo natural, entonces tenemos que trabajar fuertemente para volver a reconectarnos.” reflexiona Donadio, protagonista de la serie.

Junto al Dr. Emiliano Donadio, participan del documental aportando sus conocimientos y experiencias, el Dr. Andrés Novaro, Director de Conservación Terrestre de WCS Argentina e Investigador del CONICET, que encabeza proyectos de conservación e investigación en la estepa patagónica y andina desde 1999. “Veo al futuro con cauto optimismo. Hace 35 años lo único que se hacía era matar depredadores. Y hoy en día se están utilizando otros métodos y herramientas. Obviamente que de acá a dos o tres décadas, la situación en Patagonia va a ser un desafío importante, porque va a haber mayor aridez, más eventos extremos climáticos, entonces vamos a tener que acelerar la velocidad de implementación de estas herramientas.” nos dice Novaro. También el galardonado biólogo de vida silvestre, Jim Williams, que ha estado trabajando en varios temas relacionados con la conservación de los pumas y otros animales salvajes. “Lo cierto es que la conservación es duradera, si es local y rural. Si no, solo surge desde un organismo de investigación o de un área urbana y los locales no lo tolerarán. Y me refiero a un área protegida. Pero fuera del área protegida, en el resto del paisaje, que es la mayor parte, dependerá de las personas si estas especies perduran o no.” agrega Williams.

El productor a cargo del documental es Juan María Raggio, quien ha estado involucrado en proyectos de conservación desde muy joven y es actualmente el presidente de Aves Argentinas/Birdlife International, una de las ONG ambientalistas más importantes del continente. La dirección de “Pumas de la Estepa” estuvo en manos de Mariano Fernández, que cuenta con más de veinte años en la producción de largometrajes y series, concentrando su actividad de los últimos años en documentales de naturaleza y conservación.

Los próximos días la serie será emitida de forma exclusiva para toda Latinoamérica por National Geographic Channel, y quedará disponible en plataformas on demand (Direct Tv / Flow).

Próximas Emisiones

SÁBADO 17 DE JUNIO

Pumas de la Estepa / Episodio #1 - Depredadores. Los pumas son depredadores tope, son de los cazadores más versátiles y eficientes de la naturaleza. Su dieta es muy variada e incluye desde animales grandes como guanacos hasta pequeños como pingüinos. Pero también depredan sobre el ganado, principalmente ovejas y cabras. Eso los enfrenta a su peor amenaza.

Pumas de la Estepa / Episodio #2 - Presas- Para que los pumas no depreden sobre el ganado, tienen que estar dadas las condiciones para obtener presas que comer. Por ello los productores deberían tolerar, no sólo al puma, sino también a las presas que consume, como guanacos y choiques. El desafío es doble.

SÁBADO 24 DE JUNIO

Pumas de la Estepa / Episodio #3 - Territorios- Los pumas tienen una de las distribuciones territoriales más grandes del mundo, desde Alaska hasta el sur de la Patagonia. El estado de conservación de la especie es muy variado a lo largo del continente, estando casi extinta en la mitad del territorio de EEUU y con poblaciones en crecimiento en la Patagonia. Pero las amenazas siguen latentes.

Pumas de la Estepa / Episodio #4 - Coexistencia- La coexistencia entre los grandes depredadores y los seres humanos es posible, solo es necesario cambiar algunos hábitos de producción y sumar nuevas herramientas ¿Podremos lograr una coexistencia más pacífica?

HORARIOS DE EMISIÓN: