Necrofilia en la historia de la ópera: el corazón de Giuseppe Anselmi y la faringe de Julián Gayarre

Uno de los más grandes éxitos de Tony Bennett, a lo largo de su carrera, fue “Dejé mi corazón en San Francisco” (“I Left My Heart In San Francisco). La canción, de tono sentimental, se refería a quien no podía disfrutar de los encantos de ciudades como Paris o Nueva York, porque su corazón estaba en su ciudad natal, San Francisco. Metafóricamente, claro. Sin embargo, el caso del que nos vamos a ocupar no tuvo nada de metafórico.