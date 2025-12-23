Netflix confirma que una de las series más exitosas del 2025 será cancelada

Era una de las series con mejor puntuación en Rotten Tomatoes y tuvo una cálida recepción en el público: ¿por qué decidió cancelarla?

En los últimos meses Netflix , una de las plataformas de streaming más utilizadas a nivel mundial, ha decidido cancelar múltiples producciones . La mayoría, como fue el caso de “El Refugio Atómico”, por falta de críticas positivas en sitios especializados como “Rotten Tomatoes”.

Es por esta razón que su decisión con “Reclutas” sorprendió a los usuarios. La serie, estrenada el 9 de octubre del año en curso, llegó a tener casi 15 millones de vistas en tan solo una semana, llegando así al Top 10 de Netflix y con una valoración del 90% en Rotten Tomatoes .

El show está basado en el libro de memorias “El marine rosa: el viaje de un niño a través del campo de entrenamiento hasta la edad adulta”, de Greg Cope White.

La serie cuenta la historia de Cameron Cope , un joven gay que se alista en el Cuerpo de Marines de EEUU; en 1990, año en el que ser homosexual aún era ilegal y motivo grave de expulsión. Se lo ve en una lucha interna continua por su identidad , enfrentando la autorepresión, el acoso y la inesperada amistad que se forma en ese contexto militar tan extremo y conservador.

Al estar basada en las memorias del autor del libro original , ofrece una perspectiva íntima y sensible de su verdadera experiencia. Es una serie con tonos dramáticos de autosuperación y cómicos, que remarca la valentía de atreverse a ser uno mismo en una ambiente hostil como lo era el Cuerpo de Marines de EEUU en esos años.

reclutas2

Por qué Netflix decidió cancelar esta serie

La serie tuvo varias dificultades para ver la luz, ya que enfrentó los paros de Hollywood en 2023 y 2024. Cuando se estrenó, la recepción de los usuarios y de la crítica fueron sumamente positivas. Hasta llamó la atención del Pentágono, que tildó a la producción de “Basura woke”; ya que en Estados Unidos se vivía el debate social sobre la presencia LGBTIQ+ en el ejército y esta producción alimentaba a un lado específico de la batalla.

La cancelación resultó aún más inesperada si se tiene en cuenta que, poco antes de que se conociera la decisión, Miles Heizer, el actor principal, había manifestado en una entrevista con Variety su entusiasmo por seguir desarrollando la historia a lo largo de varias temporadas.

El actor planteó la posibilidad de profundizar en distintas narrativas LGBTIQ+ dentro del ámbito militar y señaló que todavía había mucho por explorar: desde nuevas etapas de Greg en los Marines, hasta la política de “Don’t Ask, Don’t Tell” y su posterior derogación. “Podría hacerla durante diez temporadas, si me lo permitieran”, afirmó entonces.

Netflix decidió cancelar “Reclutas” pese a su buena recepción porque, según el análisis interno de la plataforma, los números de audiencia y las proyecciones a largo plazo no compensaban el costo de producir una segunda temporada.

Aunque la serie se mantuvo en el Top 10 y fue elogiada por la crítica, Netflix priorizó criterios de rentabilidad y estrategia de catálogo, a lo que se sumaron factores como su alto presupuesto, el hecho de no ser una producción propia sino de Sony Pictures Television y el contexto de controversias políticas y mediáticas que rodearon su temática LGBTIQ+ dentro del ámbito militar