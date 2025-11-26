Receta Stranger Things: cómo hacer los waffles que ama Eleven + Seguir en









Los primeros cuatro episodios de la temporada final se estrenan hoy en Netflix a las 22 horas, marcando el inicio del esperado cierre de la saga.

Descubrí cómo preparar waffles caseros, esponjosos y fáciles, perfectos para acompañar tu maratón de Stranger Things.

Hoy es el día más esperado por todos los fans de "Stranger Things" porque la primera parte de la quinta y última temporada llega a Netflix a las 22 horas. Después de casi una década siguiendo los misterios del Upside Down, la emoción está al máximo por descubrir qué destino les espera a nuestros protagonistas.

Y mientras muchos preparan su maratón, hay un detalle que no puede faltar: los waffles que Eleven convirtió en su comida favorita. Desde su primera aparición en la serie, este personaje mostró una pasión por los Eggo que se volvió un símbolo, impulsando las ventas de la marca en Estados Unidos.

Sin embargo, prepararlos en casa es muy sencillo y solo con un par de pasos podrás lograr esa textura esponjosa. ¡Descubrí la receta!

Embed - Stranger Things Rewatch | Clip: Eleven's Eggos | Netflix Receta de los waffles de Eleven de Stranger Things Ingredientes 2 tazas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 pizca de sal

2 huevos

1 ¾ tazas de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

4 cucharadas de manteca derretida

Aceite o manteca para que no se peguen los waffles en la sartén

Opcional: miel, frutillas, crema batida o chocolate para acompañar Preparación En un bol grande, mezclá la harina, el azúcar, el polvo para hornear y la pizca de sal hasta que todos los ingredientes secos queden bien integrados. En otro recipiente, batí los huevos junto con la leche y la vainilla. Agrega poco a poco la manteca derretida para evitar que se formen grumos. Vertí la mezcla líquida sobre los ingredientes secos y mezclá con movimientos envolventes hasta obtener una masa homogénea. Evita batir demasiado para mantener la textura esponjosa. Engrasá la wafflera con aceite, manteca o rocío vegetal y agregá la cantidad de masa recomendada por tu aparato. Cerralá y cociná hasta que los waffles estén dorados y crujientes por fuera. Retiralos con cuidado y servilos calientes. Podés acompañarlos con miel, manteca, frutas, crema batida o chocolate.