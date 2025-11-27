Volvió "Stranger Things" a Netflix: ¿Cuándo se estrena el Vol.2 de la temporada final? + Seguir en









Desde su estreno en julio de 2016 la creación de los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix.

El final de la serie llega dividido en tres partes.

Finalmente llegó anoche a Netflix la esperada temporada final de Stranger Things con el estreno del primer volumen. Desde su estreno en julio de 2016 la creación de los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La quinta parte llegará en tres partes: el volumen 1 se estrenó el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre. Cada volumen se estrena a las 21hs ARG.

Qué se sabe sobre la temporada final de Stranger Things Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Stranger Things 5 _ Tráiler oficial _ Netflix Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

Elenco de Stranger Things El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo (“Dustin Henderson”), Caleb McLaughlin (“Lucas Sinclair”), Noah Schnapp (“Will Byers”), Sadie Sink (“Max Mayfield”), Natalia Dyer (“Nancy Wheeler”), Charlie Heaton (“Jonathan Byers”), Joe Keery (“Steve Harrington”), Maya Hawke (“Robin Buckley”), Priah Ferguson (“Erica Sinclair”), Brett Gelman (“Murray”), Jamie Campbell Bower (“Vecna”), Cara Buono (“Karen Wheeler”), Amybeth McNulty (“Vickie”), Nell Fisher (“Holly Wheeler”), Jake Connelly (“Derek Turnbow”), Alex Breaux (“teniente Akers”) y Linda Hamilton (“doctora Kay”).

La esperadísima quinta y última temporada de la serie estará disponible en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.