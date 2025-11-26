Los personajes de Stranger Things que todos amaron pero no llegaron a la temporada 5, ¿o sí?

Los primeros cuatro capítulos de la entrega final llegan hoy a Netflix a las 22:00 horas y prometen un final sorprendente para cerrar la saga.

Con el estreno de la quinta temporada, los fanáticos no pueden evitar recordar las despedidas más impactantes de la serie.

Hoy, después de casi una década de teorías y giros impactantes, "Stranger Things" estrena su quinta temporada en Netflix . El cierre llega cargado de expectativas y también de una extraña sensación de despedida, ya que la historia que acompañó a toda una generación está a punto de dar su último salto al Upside Down.

Y con cada avance, la misma pregunta vuelve a aparecer entre los fans: ¿quién llegará realmente al final? Porque, aunque la serie nunca se apoyó en muertes para sostener el drama, lo cierto es que varias salidas marcaron un antes y un después, como la de Barb o Eddie.

En medio de especulaciones, le preguntamos a ChatGPT, la Inteligencia Artificial (IA), cuáles personajes podrían morir en la última entrega y qué posibilidades existen de que aquellos que no llegaron hasta aquí, de algún modo, vuelvan a formar parte del cierre.

La primera muerte que realmente sacudió a la audiencia. Barb, la mejor amiga de Nancy Wheeler , representaba a todas esas adolescentes desplazadas por no encajar en la escuela.

Su desaparición, y posterior muerte a manos del Demogorgon, dejó una herida que incluso se volvió un fenómeno cultural: "Justice for Barb".

barb stranger things

Benny Hammond

Aunque su paso fue breve, Benny, el cocinero que ayudó a Eleven en su primera aparición, marcó la pauta de lo peligroso que era enfrentarse al gobierno y a los secretos del Laboratorio Hawkins. Su asesinato por agentes encubiertos estableció el tono oscuro de la serie desde el primer capítulo.

Temporada 2

Bob Newby

Probablemente la muerte más amarga de las primeras temporadas. Bob llegó como un personaje amable y luminoso en medio del caos que vivía la familia Byers. Su optimismo y amor sincero por Joyce, lo convirtieron en uno de los favoritos.

Su heroico final, intentando salvar a los demás en el laboratorio antes de ser atacado por un "demodog", sigue siendo una de las secuencias más recordadas de la serie.

bob

Mews (el gato de Dustin)

Un detalle que pocos olvidan es que Dustin jamás volvió a ser el mismo después de perder a Mews, su gatito, víctima de su adorada pero aterradora mascota-demogorgon, Dart.

Temporada 3

Alexei

El científico soviético que no hablaba casi inglés, pero que aun así conquistó a la audiencia con su ingenuidad absoluta y obsesión por los granizados de cereza. Su amistad con Murray fue de los mejores hallazgos de la temporada, por lo que su asesinato en plena feria fue un golpe frío e inesperado para los fans.

stranger things alexei

Billy Hargrove

Probablemente la muerte más compleja. Billy había sido, hasta entonces, el antagonista más evidente, marcado por la violencia de su padre y por su propia incapacidad de gestionar la rabia.

Pero esa última chispa de lucidez, justo antes de sacrificarse para salvar a Max, convirtió su final en uno de los momentos más emocionantes. Una redención dolorosa y profundamente humana.

stranger things billy

Temporada 4

Chrissy Cunningham

Aunque solo estuvo un episodio, Chrissy sirvió como metáfora del peso invisible que cargan tantos adolescentes, como las inseguridades, los traumas y las presiones sociales. Su breve conexión con Eddie Munson sigue siendo una de esas historias que el público hubiera querido ver.

Fred Benson y Patrick McKinney

Como Chrissy, fueron víctimas elegidas por Vecna a partir de sus dolores internos, convirtiendo sus muertes en un recordatorio de la fragilidad emocional de los jóvenes.

Eddie Munson

El caso más polémico y doloroso, ya que Eddie apareció solo una temporada y aun así se convirtió en leyenda. El líder del Hellfire Club, el metalero incomprendido y generoso, se convirtió en el hermano mayor que Dustin necesitaba.

Su sacrificio final en el Upside Down, enfrentándose a los murciélagos para dar tiempo a los demás, consolidó un lugar privilegiado en el corazón del fandom. Para muchos, la muerte más devastadora de toda la serie.

stranger things eddie

Quiénes pueden morir en temporada 5 de Stranger Things, según la IA

Con los últimos capítulos a punto de estrenarse, las teorías están más encendidas que nunca. Y aunque solo los Duffer saben realmente que pasará, ChatGPT, el chatbot de OpenAI, dio sus predicciones de quienes podrían no sobrevivir al enfrentamiento final con Vecna.

Así, luego de analizar patrones y las pistas de temporadas anteriores, esta fue su respuesta:

Max Mayfield

Su estado de coma después del ataque de Vecna la convierte en la principal candidata para un destino trágico. La serie podría usar su muerte como detonante emocional para el grupo y como cierre de la historia de Billy, que siempre giró en torno a protegerla.

Stranger things kate bush.jpeg Netflix

Will Byers

Desde la primera temporada, Will fue el personaje más vinculado al Otro Lado. La conexión psíquica con el Desuellamentes (Mind Flayer) no desapareció y, narrativamente, una muerte heroica de este protagonista cerraría el círculo de toda la serie: empezó con él, podría terminar con él.

stranger things will

Vecna

No es un héroe, pero su muerte será inevitable. La duda es si caerá como villano puro o si habrá algún atisbo de humanidad en su final. ChatGPT considera, casi seguro, que su derrota será definitiva.

Hopper

Aunque ya “murió” una vez, su rol de figura paterna y constante tendencia al sacrificio lo mantienen en la lista. No sería extraño que, en el final, Hopper pagara el precio más alto para proteger a Eleven.

stranger things hopper

Steve Harrington

Amado por la audiencia, este personaje logró redimirse desde la primera temporada. Y, precisamente por eso, está en riesgo, ya que los escritores suelen dar finales heroicos a quienes se transformaron tanto como Steve.

steve stranger things

Eleven

La teoría más extrema, pero no imposible, es que Eleven podría tener que sacrificarse para cerrar definitivamente el portal entre dimensiones. Sería un final trágico, pero simbólicamente poderoso.