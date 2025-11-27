Millie Bobby Brown desmintió los rumores de conflictos con David Harbour en el set de "Stranger Things" + Seguir en









A principios de noviembre se informó que Brown presentó una demanda contra su padre adoptivo en pantalla antes de la grabación de los nuevos episodios.

Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la última temporada de la serie.

Millie Bobby Brown desestimo los rumores de conflictos con su coprotagonista de Stranger Things, David Harbour, insistiendo en que fue "realmente emocionante" trabajar con el actor en la quinta y última temporada de la serie de Netflix.

A principios de noviembre, el portal Mail On Sunday informó que Brown presentó una demanda contra su padre adoptivo en pantalla antes de la grabación de los nuevos episodios. Se dijo que Harbour se enfrentó a una investigación interna tras las quejas de Brown, aunque la publicación señala que no hubo denuncias de conducta sexual inapropiada.

Netflix no hizo comentarios sobre la historia, aunque el cocreador Ross Duffer declaró a The Hollywood Reporter: "Obviamente, entienden que no puedo entrar en detalles personales sobre el rodaje, pero diré que llevamos 10 años haciendo esto con este elenco, y a estas alturas son como familia y nos preocupamos profundamente por ellos. Así que, ya saben, nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices".

El director y productor ejecutivo de la serie, Shawn Levy, también comentó: "He leído muchas historias, desde extremadamente inexactas hasta… hay mucho ruido al respecto. Pero lo cierto es que consideramos a este equipo y a este elenco como una familia, y por eso nos tratamos con respeto, y eso siempre ha sido fundamental".

Qué dijo Millie Bobby Brown sobre su relación con David Harbour Brown no había comentado sobre la historia hasta el momento, pero en una nueva entrevista con The Hollywood Reporter habló sobre presentar un frente unido con Harbour y sus coprotagonistas en el estreno de la temporada final de Stranger Thing. "Llevamos 10 años haciéndolo", explicó. "Siempre nos ha unido. Amamos esta serie por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo".

Respecto a Harbour, con quien comparte muchas escenas en los episodios de apertura de la nueva temporada, dijo que era "muy agradable" y "realmente emocionante" poder "volver a estar junto" con el actor. “Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a la segunda y tercera temporada, donde ambos chocamos, ella madura, intenta encontrar su propia voz y él intenta ser padre. Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia, y estoy muy emocionada de que la gente la vea”, añadió. “Y creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de Ele y Hopper, así que estoy muy emocionada de que vuelvan a la pantalla”.