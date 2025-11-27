Elton John habló nuevamente sobre su salud: "Estoy devastado, no veo nada"

El ícono musical ha sido sincero sobre las dificultades que ha enfrentado en los últimos años con respecto a su salud, y en 2024 confesó cómo una infección lo dejó ciego de un ojo.

El ícono musical ha sido sincero sobre las dificultades que ha enfrentado en los últimos años con respecto a su salud, y en 2024 confesó cómo una infección lo dejó ciego de un ojo. Esto, según compartió, ocurrió mientras luchaba con la visión deficiente en el otro ojo.

También compartió cómo, si bien esto estaba afectando su carrera musical al no poder "ver una letra para empezar", tenía la esperanza de que las cosas pudieran mejorar .

Ahora, ha hablado con Variety en una nueva entrevista y ha dado otra actualización sobre su bienestar, añadiendo que los problemas de visión actuales se han sentido "devastadores".

“Como perdí mi ojo derecho y mi ojo izquierdo no está tan bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, mirar nada, leer nada”, explicó, y agregó que todavía tiene “esperanza” de que la situación mejore.

"He tenido una vida increíble, y hay esperanza. Solo tengo que tener paciencia, esperando que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden, estaré bien" —dijo—. "Es exactamente como la situación del sida. No hay que perder la esperanza, hay que ser estoico, hay que ser fuerte y siempre hay que intentar derribar la puerta para intentar mejorar las cosas".

Los últimos comentarios llegan después de que Sir Elton se sincerara el año pasado sobre otros problemas de salud que ha estado enfrentando y les dijera a sus fanáticos en octubre de 2024 que "no queda mucho de mí" después de múltiples cirugías.

“No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha ni rodilla izquierda”, dijo en el estreno de su documental sobre su carrera, Elton John: Never Too Late. “De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda. Pero sigo aquí”.

Elton John en Rock in Rio 2026

A pesar de sus problemas de salud y de haberse despedido de las giras, Elton John fue recientemente confirmado como una de las grandes figuras de la próxima edición de Rock in Rio en Brasil.

"Siempre lo he pasado genial cada vez que tocamos en Brasil. No pude ir a Sudamérica para la gira de despedida, así que cuando Rock in Rio me invitó a tocar, acepté de inmediato", afirmó Elton en un comunicado.

"Amo a mis fans brasileños; ocupan un lugar muy especial en mi corazón. La energía que me han dado estos grandes conciertos únicos desde que dejé de girar es insuperable. Como banda, estamos tocando brillantemente y sonando tan bien como siempre, y, lo más importante, seguimos disfrutando mucho tocando juntos. Tengo muchas ganas de volver a Brasil el próximo verano".