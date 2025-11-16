"Me late que sí": la serie de Netflix que sigue un intento imposible de robar la lotería en vivo







La plataforma de streaming tiene en su catálogo una nueva entrega del país mexicano, basada en hechos reales sobre un delito grabado en televisión.

"Me late que si": la nueva serie mexicana de Netflix sobre un robo asombroso grabado en vivo. Imagen: Netflix

La serie mexicana de Netflix, "Me late que sí" recrea uno de los fraudes más audaces de la historia reciente. Basada en hechos reales ocurridos en 2012, la producción narra el intento de un grupo de personas por robar el premio de la Lotería Nacional durante una transmisión en vivo.

La serie es una coproducción entre Sony Pictures Television Latinoamérica y Dynamo para Netflix. La trama combina humor, drama e intriga, mientras explora temas como la corrupción, la ambición y los límites de la ética en un contexto donde la necesidad y la frustración nublan el juicio. La dirección de Rodrigo Santos y Federico Veiroj optó por un tono realista, con una fotografía que refleja la atmósfera opresiva de una oficina pública y el brillo artificial del estudio de televisión.

Me late que sí Imagen: Netflix De qué se trata “Me late que sí” La historia sigue a José Luis Conejera, un funcionario público interpretado por Alberto Guerra. Conejera, harto de su rutina y ahogado por las deudas, idea un plan para manipular el sorteo del Melate y quedarse con el premio mayor. Su objetivo no sólo es enriquecerse, sino también ayudar a su hija a cumplir su sueño de convertirse en piloto profesional.

El plan requiere la complicidad de un equipo diverso y desesperado. Entre ellos, los hermanos Velasco, son clave por su trabajo en la producción del sorteo televisivo. Alfredo Tarto, el jefe corrupto de Conejera, quien representa la cara más oscura de un sistema donde la deshonestidad parece la norma.

Tráiler de “Me late que sí” Embed - Me late que sí | Tráiler oficial | Netflix Reparto de “Me late que sí” El elenco incluye a:

Alberto Guerra como José Luis Conejera

como José Luis Conejera Ana Brenda Contreras como Laura, la pareja de Conejera.

como Laura, la pareja de Conejera. Christian Tappan como Alfredo Tarto

como Alfredo Tarto Jero Medina y Aldo Escalante como los hermanos Velasco

como los hermanos Velasco Luis Alberti como Charly

Temas Netflix

Streaming