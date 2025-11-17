Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de Griselda Siciliani como Moria Casán

La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

Junto a Griselda, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth son las actrices encargadas de interpretar a Moria en esta nueva producción hecha en la Argentina.

En la reinterpretación de la obra teatral Brujas, el reparto asume los roles inspirados en las actrices originales. Griselda Siciliani da vida a Moria Casán, acompañada por Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni , quien personifica a Susana Campos.

La propia Moria Casán celebró la elección de las intérpretes que la representarán: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

El desafío de las protagonistas

Cecilia Roth destacó la complejidad de interpretar a un ícono vivo: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de ella. Es un desafío aterrador y fascinante a la vez”.

Por su parte, Griselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que "nada más tentador que sumergirse en este universo", y que se trata de "un honor" que pensaran en ella para "tremendo desafío".

Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, aportó una mirada íntima y particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

La plataforma difundió un video con la presentación de las protagonistas, que rápidamente se viralizó en redes sociales.