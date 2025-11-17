SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de noviembre 2025 - 11:22

Netflix reveló las primeras imágenes oficiales de Griselda Siciliani como Moria Casán

La producción, realizada en Argentina, está escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

Griselda Siciliani en la piel de Moria.

Griselda Siciliani en la piel de Moria.

Junto a Griselda, Sofía Gala Castiglione y Cecilia Roth son las actrices encargadas de interpretar a Moria en esta nueva producción hecha en la Argentina.

Informate más
_AS3_3003_R (1)

En la reinterpretación de la obra teatral Brujas, el reparto asume los roles inspirados en las actrices originales. Griselda Siciliani da vida a Moria Casán, acompañada por Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni, quien personifica a Susana Campos.

_AS3_0953_R (1)

La palabra de Moria sobre su serie

La propia Moria Casán celebró la elección de las intérpretes que la representarán: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

El desafío de las protagonistas

Cecilia Roth destacó la complejidad de interpretar a un ícono vivo: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único. No quiero imitarla, quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de ella. Es un desafío aterrador y fascinante a la vez”.

Por su parte, Griselda Siciliani subrayó la magnitud del reto artístico, explicando que "nada más tentador que sumergirse en este universo", y que se trata de "un honor" que pensaran en ella para "tremendo desafío".

Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, aportó una mirada íntima y particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

La plataforma difundió un video con la presentación de las protagonistas, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

