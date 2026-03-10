Netflix estrenó la película animada que la crítica odió, pero se convirtió en un clásico imperdible + Seguir en









La plataforma más famosa sumó una historia submarina llena de humor que ganó fanáticos con el paso del tiempo.

Netflix apuesta por un clásico del cine animado que fue un fracaso hace 20 años. Gentileza - Freepik

Las producciones animadas son muy elegidas dentro de los catálogos de las plataformas de streaming como Netflix. Muchas de estas películas nacieron como grandes éxitos, pero otras tuvieron un camino más complicado antes de ganar el reconocimiento del público.

Con el paso de los años, algunos títulos que recibieron opiniones negativas terminaron convertidos en producciones muy recordadas. Ese es el caso de "El espanta tiburones", una comedia animada que volvió a llamar la atención gracias a su llegada a la N Roja.

El Espanta Tiburones Fue un fracaso hace 20 años, pero Netflix apuesta por darle una nueva chance en el streaming actual. Gentileza: Netflix De qué trata El espanta tiburones, el estreno de Netflix La historia se desarrolla en una ciudad submarina llena de peces con comportamientos muy humanos. Ahí mismo vive Oscar, un pequeño pez limpiador que sueña con ser rico y famoso. Su vida cambia cuando se atribuye la muerte del hijo de un poderoso tiburón mafioso, aunque esta fue accidental.

A partir de ese momento se gana el apodo de "espanta tiburones" y se convierte en una celebridad del barrio. Pero su nueva popularidad lo mete en problemas con la familia del tiburón fallecido. A pesar de ser animada, la trama cuenta con referencias a historias de mafia y escenas de acción.

Aunque recibió muchas críticas negativas tras su estreno, la producción logró una gran recaudación en taquilla y hasta obtuvo una nominación al premio de la Academy Awards en la categoría de mejor película animada.

Netflix: tráiler de El espanta tiburones Embed - El Espanta Tiburones Netflix: elenco de El espanta tiburones El doblaje original en inglés reunió a varias figuras reconocidas de Hollywood: Will Smith

Robert De Niro

Jack Black

Angelina Jolie

Renée Zellweger

Michael Imperioli

Martin Scorsese La presencia de tantas figuras sorprendió al público en su momento. Además del elenco, su mezcla de comedia, crimen y referencias al cine clásico la vuelve una opción entretenida para ver en familia o para revivir un recuerdo de la infancia.

