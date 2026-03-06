Tradición porteña: la película de una obra que estuvo 11 años en taquilla con Luis Brandoni y Eduardo Blanco que ya llega a Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming estrenará una adaptación argentina de una de las obras de teatro más taquilleras de los últimos tiempos.

Con su llegada a Netflix, la película permite que una de las obras más queridas del teatro argentino trascienda el escenario y llegue a nuevas generaciones de espectadores. Imagen: Freepik

Siete años después de su último largometraje, El cuento de las comadrejas, el realizador y guionista Juan José Campanella vuelve a colocarse detrás de cámara para dirigir la adaptación cinematográfica de una obra teatral que fue furor en los escenarios.

Se trata de Parque Lezama, una puesta que el propio cineasta llevó a escena durante más de una década y que ahora traslada a la pantalla grande con su estreno en Netflix el 6 de marzo.

parque lezama1 De qué trata "Parque Lezama" La historia sigue el encuentro cotidiano entre dos hombres mayores que pasan sus días conversando en un banco del parque. Uno de ellos es Antonio, interpretado por Luis Brandoni, un jubilado idealista, imaginativo y lleno de historias. El otro es León, interpretado por Eduardo Blanco, un hombre más pragmático y desconfiado.

A lo largo de sus charlas, ambos discuten sobre la vida, la política, los recuerdos y las pequeñas batallas de la vejez, construyendo una amistad tan inesperada como entrañable.

Lo que parece ser solo una conversación entre dos desconocidos se transforma poco a poco en una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la identidad argentina, la memoria y la dignidad en la tercera edad. Con humor, ironía y momentos de gran sensibilidad, la película muestra cómo dos personas muy diferentes pueden encontrar compañía y sentido en el diálogo.

Uno de los elementos más celebrados de la obra, y que se mantiene en la película, es la química entre Brandoni y Blanco, quienes sostienen gran parte de la historia con sus interpretaciones. Tráiler de “Parque Lezama” Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix Reparto de “Parque Lezama” El elenco está encabezado por dos de los actores más reconocidos del cine y el teatro argentino, que son Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Ambos actores construyen una dupla que mezcla humor, nostalgia y reflexión, logrando que la historia funcione tanto como drama íntimo como relato sobre la amistad y el paso del tiempo. Con su llegada a Netflix, la película permite que una de las obras más queridas del teatro argentino trascienda el escenario y llegue a nuevas generaciones de espectadores, manteniendo viva una historia que ya forma parte de la tradición cultural porteña.

