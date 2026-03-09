La película de Netflix que pasó de ser una comedia corriente a desatar la ira de Corea del Norte + Seguir en









Una producción que pasó de las risas a la fuerte polémica internacional por tocas temas políticos sensibles.

La divertida comedia que generó una fuerte tensión con el líder supremo de Corea del Norte. Imagen: Netflix

Netflix suele incorporar a su catálogo películas que, con el paso del tiempo, se convierten en verdaderos fenómenos entre los usuarios. Algunas destacan por su historia, otras por su elenco y, en casos excepcionales, por la polémica que generan incluso fuera del mundo del entretenimiento.

Ese fue el caso de “Una Loca Entrevista”, una comedia estadounidense que terminó provocando una fuerte tensión política internacional. La película generó el enojo del gobierno de Corea del Norte y hasta amenazas diplomáticas, lo que convirtió a esta producción en una de las comedias más polémicas de los últimos años.

Una loca entrevista Seth Rogen y James Franco quedaron en la mira del Líder Supremo después de hacer humor con temas sensibles. Imagen: Netflix De qué trata Una Loca Entrevista La historia sigue a Dave Skylark, el conductor de un popular programa de entrevistas, y a su productor Aaron Rapoport. Ambos logran conseguir algo impensado para su programa: una entrevista exclusiva con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Sin embargo, cuando el gobierno de Estados Unidos se entera de esta oportunidad, la CIA decide intervenir. La agencia recluta a los dos periodistas para que aprovechen el viaje al país asiático con una misión secreta: asesinar al mandatario durante la entrevista.

A partir de ese momento, la película combina humor absurdo, situaciones ridículas y una fuerte sátira política. Lo que parecía una simple comedia termina convirtiéndose en una misión imposible para dos personajes que claramente no están preparados para una operación de ese tipo.

Netflix: tráiler de Una Loca Entrevista Embed - Una Loca Entrevista Netflix: elenco de Una Loca Entrevista James Franco (Dave Skylark)

Seth Rogen (Aaron Rapoport)

Lizzy Caplan (Lacey)

Randall Park (Kim Jong-un)

Diana Bang (Sook)

