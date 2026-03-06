Netflix sorprendió con el estreno del k-drama más esperado por los fanáticos de BLACKPINK + Seguir en









El k-pop y la ficción se combinan en una de las producciones fuertemente esperada por los adolescentes.

La nueva serie imperdible que estrenó Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a apostar fuerte por el contenido asiático y sumó a su catálogo una nueva serie coreana que ya genera gran expectativa. El estreno llamó especialmente la atención de los fanáticos de BLACKPINK, ya que una de las integrantes del famoso grupo de K-pop protagoniza esta producción romántica.

Se trata de Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand), un k-drama que combina romance, comedia y tecnología y que rápidamente se convirtió en uno de los lanzamientos más elegidos y comentados dentro de la plataforma de streaming.

Un novio por suscripción Jisoo muestra su faceta actoral en esta nueva serie de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Un novio por suscripción, el k-drama furor de Netflix La historia sigue a Seo Mi-rae, una joven profesional que está completamente absorbida por su trabajo y no tiene tiempo para buscar una relación sentimental. Su vida cambia cuando descubre un innovador servicio que permite experimentar citas románticas a través de un sistema virtual.

Curiosa por probar algo distinto, decide suscribirse a este programa que le permite tener distintos pretendientes y vivir romances diseñados según sus preferencias. Lo que comienza como una simple experiencia digital pronto empieza a despertar emociones reales.

A medida que la protagonista se adentra en este mundo de citas virtuales, comienza a cuestionarse qué es real y qué no en el amor. En ese proceso, deberá descubrir si las conexiones creadas en ese entorno pueden convertirse en una relación verdadera fuera de la simulación.

Netflix: tráiler de Un novio por suscripción Embed - Un novio por suscripción | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Un novio por suscripción Jisoo (Seo Mi-rae)

Seo In-guk (Park Gyeong-nam)

Gong Min-jeung (Kang Ji-woo)

Kim Ah-young (Han Soo-jin)

Park Hae-rin (Yoon Na-ra)

