Netflix estrenó un éxito de Meryl Streep que te mantendrá pegado a la pantalla de inicio a fin

La producción reúne a un elenco de primer nivel y recupera una historia que mezcla humor, relaciones inesperadas y segundas oportunidades.

La película de Netflix que entusiasma en los suscriptores.

Netflix y el resto de las plataformas de streaming suelen recuperar películas que, con el paso de los años, encuentran una nueva audiencia . Algunas producciones vuelven a ponerse de moda gracias al boca en boca, mientras que otras logran posicionarse nuevamente por la fuerza de sus protagonistas.

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Ese es el caso de "Enamorándome de mi ex" , una comedia romántica protagonizada por Meryl Streep que regresó al radar de muchos espectadores tras incorporarse al catálogo. La película propone una mirada distinta sobre el amor, las segundas oportunidades y los vínculos después del divorcio.

La película que resurgió y atrapó a la audiencia nuevamente.

La trama gira alrededor de Jane Adler, una exitosa dueña de una panadería en California que lleva una vida tranquila y mantiene una buena relación con su exmarido Jake , después de diez años de divorcio.

Jane parece haber encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal. Sin embargo, todo cambia cuando ambos coinciden en la graduación universitaria de uno de sus hijos y surge una inesperada atracción entre ellos.

El problema es que Jake está casado nuevamente con una mujer mucho más joven, lo que transforma la situación en una relación clandestina que genera una serie de conflictos y desencadena varias situaciones incómodas.

A partir de ese momento, la película explora cómo dos personas separadas hace años intentan entender si aquello que sienten responde a la nostalgia, a una verdadera reconciliación o simplemente a la comodidad de volver a lo conocido.

"Enamorándome de mi ex" "Enamorándome de mi ex": la comedia romántica cuya historia atrapó a decenas de espectadores. Netflix

A medida que avanza la historia, Jane se ve obligada a ocultar una situación que altera por completo la dinámica familiar. Entre viajes, encuentros inesperados y cenas que no salen como estaban planeadas, la protagonista intenta sostener un delicado equilibrio entre su presente y los sentimientos que vuelven a aparecer. Al mismo tiempo, debe lidiar con las consecuencias de sus decisiones.

También se suma un tercer personaje que modifica la dinámica principal: Adam Schaffer, un arquitecto divorciado que comienza a interesarse sentimentalmente en Jane y da lugar a un triángulo amoroso.

Netflix: tráiler de Enamorándome de mi ex

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Netflix: elenco de Enamorándome de mi ex