Netflix estrenó una película polaca de misterio y suspenso en su catálogo

Una entrega donde cada descubrimiento modifica la dirección de la investigación y agrega nuevos interrogantes sobre lo ocurrido en el crimen de dos niños.

Las producciones policiales continúan ganando espacio dentro de Netflix . Entre las incorporaciones más recientes de la plataforma surge una película polaca, con el foco puesto en la investigación criminal, desapariciones, secretos familiares y hechos vinculados con el pasado de una pequeña comunidad.

La película llegó al catálogo el 10 de junio de 2026 . La historia forma parte de una franquicia inspirada en las novelas de la escritora Magorzata Oliwia Sobczak. La trama se desarrolla en un pueblo marcado por hechos sin resolver. Se trata de “Los colores del mal: Negro”

El relato sigue al fiscal Leopold Bilski, quien recibe un nuevo destino laboral después de resolver un caso anterior relacionado con el asesinato de Monika Bogucka. El protagonista inicia una investigación que parece sencilla, aunque pronto descubre conexiones con acontecimientos ocurridos años atrás. Las pistas lo conducen hacia una red de secretos ocultos durante décadas.

De qué trata Los colores del mal: Negro

La historia comienza con el asesinato del pequeño Adam Poznánski en un bosque. Años después, Leopold Bilski recibe información relacionada con ese expediente y detecta irregularidades dentro de los archivos oficiales. El fiscal encuentra inconsistencias en la documentación sobre la desaparición del niño. La ausencia de registros genera sospechas sobre posibles encubrimientos.

La investigación toma un nuevo rumbo cuando desaparece Piotrus Sarman. El menor es hijo de Julia Sarman, una escritora que atraviesa una situación desesperante mientras intenta encontrarlo. La búsqueda obliga al protagonista a concentrar todos sus esfuerzos en el nuevo caso. La prioridad pasa a ser la localización del niño antes de que ocurra una tragedia.

Las averiguaciones permiten descubrir que Julia mantiene vínculos familiares relevantes dentro de la comunidad. Esa información agrega una dimensión política a la trama. Posteriormente, la policía encuentra el cuerpo de un menor en el bosque. Los análisis determinan que los restos pertenecen a un niño asesinado dos años antes.

Las pruebas de ADN confirman una conexión con Adam Poznánski. El hallazgo reabre preguntas sobre el expediente cerrado y sobre las decisiones tomadas por algunas autoridades locales. El avance de la investigación dirige la atención hacia antiguos integrantes del coro de la iglesia. El fiscal intenta reconstruir hechos ocurridos durante la infancia de varias personas vinculadas al caso.

La trama incorpora además denuncias de abusos sufridos por menores años atrás. Esos episodios aparecen asociados a figuras influyentes del pueblo. Las evidencias conducen hacia un poderoso empresario ya fallecido. El allanamiento de su propiedad permite encontrar material fotográfico que confirma delitos cometidos contra varios niños.

La resolución aparece vinculada con una figura desconocida que surge en antiguas fotografías. El fiscal identifica finalmente a Basia y descubre un vínculo familiar oculto que cambia por completo el caso. La investigación también incorpora referencias a una leyenda local sobre los llamados vampiros casubios. Ese elemento permite interpretar algunas conductas del secuestrador. Los traumas de la infancia y el suicidio de su madre aparecen como factores determinantes dentro de su historia personal.

Trailer "Los colores del mal: Negro"

Embed - LOS COLORES DEL MAL: NEGRO | TRAILER ESPAÑOL | 10 Junio/26 - NETFLIX

Reparto "Los colores del mal: Negro"