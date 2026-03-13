Netflix presentó el tráiler de "Algo terrible está a punto de suceder", nueva serie de los creadores de "Stranger Things" + Seguir en









La nueva serie producida por los hermanos Duffer está protagonizada por la actriz argentina Camila Morrone y Adam DiMarco.

La nueva serie llega a Netflix el 26 de marzo.

Los hermanos Duffer, conocidos por crear el fenómeno mundial de Netflix Stranger Things, están de vuelta, pero esta vez como productores ejecutivos de una nueva serie de terror titulada Algo terrible está a punto de suceder.

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Netflix presentó el escalofriante tráiler de la nueva miniserie, creada y producida por Haley Z. Boston, que se estrenará el 26 de marzo con ocho episodios. El reparto de la serie de terror incluye a la argentina Camila Morrone, Adam DiMarco, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine y Sawyer Fraser.

De qué trata Algo terrible está a punto de suceder La sinopsis oficial dice: "Algo terrible está a punto de suceder es una serie de terror con una atmósfera inquietante ambientada en una boda, que sigue a una pareja durante la semana previa a su fatídica ceremonia. Esto no es un spoiler; solo lean el título".

El tráiler refleja la inquietud que siente Rachel (Morrone) al conocer a la peculiar familia de su pareja. Cada episodio, previo a la boda, transcurre a lo largo de un día, mostrando cómo Rachel se sumerge lentamente en la locura al descubrir que el mundo a su alrededor dista mucho de lo que creía

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Tráiler oficial | Netflix Morrone es conocida por sus papeles en Daisy Jones and the Six, Death Wish y The Night Manager. También se espera que aparezca en The Age of Innocence , que actualmente se encuentra en rodaje.

Esta serie llega tras la controvertida última temporada de Stranger Things, de Matt y Ross Duffer, que recibió duras críticas por parte de los fans, y será uno de los primeros proyectos no relacionados con Hawkins. Algo terrible está a punto de suceder llega a Netflix el 26 de marzo.