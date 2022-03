Netflix hará una serie sobre U2

La producción, aún sin título, está en desarrollo.El argumento de la historia se mantiene en secreto, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter. Fuentes de la producción indicaron que los hits de la banda irlandesa “With or Without You” y “Pride (In the Name of Love)” serán parte de la banda sonora.

Las biopics sobre celebridades de la música han experimentado un resurgimiento de su popularidad tras “Bohemian Rhapsody”, de McCarten, “Rocketman”, de 2019, sobre Elton John, y el próximo largometraje de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley, protagonizado por Austin Butler. Actualmente se está buscando a una actriz para interpretar a Madonna en una biopic que ella misma está coescribiendo y que codirigirá. También se está preparando una biopic de Bob Marley.

U2, liderado por Bono, el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr., se formó en 1976 en Dublín y ha publicado 14 álbumes de estudio. La banda ha vendido más de 170 millones de discos en todo el mundo y ganado el récord de 22 Grammys. El grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005. Con álbumes como The Joshua Tree, Rattle and Hum, Achtung Baby y, más recientemente, Songs of Innocence y Songs of Experience, el grupo ocupó el puesto 22 en la lista de 2010 de Rolling Stone de los mejores artistas de todos los tiempos.