Netflix: la atrapante miniserie de venganza y muerte que tiene solo 6 capítulos

Acción, dinámica, sonido envolvente y explosión sensorial. La producción danesa tiene muchos condimentos que hacen que no te la puedas perder.

Centrada en las calles de Copenhage, como su título indica, nos muestra una faceta que no conocemos. El misterioso inframundo del crimen organizado. Miu, nuestra protagonista, lo ha padecido y busca justicia y venganza. La estética oscura e intrigante le dan el toque final para el gran atractivo que ostenta.

Para ésto, deberá adentrarse en un universo que no conoce, el del crimen organizado de la ciudad Danesa de Copenhage. A lo largo de su recorrido, la podredumbre del delito no la sumergirá por completo, porque descubrirá que no es la única mujer que lucha por hacer pagar a los criminales.