Netflix: la película sobre una peligrosa misión secreta que dura menos de 2 horas

Escrita y dirigida por Alex Garland, conocido por su trabajo en "Ex Machina" con Alicia Vikander, donde exploraba cómo la Inteligencia Artificial nos supera, "Aniquilación" presenta un enfoque entre lo alienígena y lo natural. Esta película de Netflix es una producción original de Paramount, la cual optó por no lanzarla en cines al considerar que no alcanzaba el nivel de "popularidad" o masividad que esperaban.