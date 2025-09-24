Netflix reveló la fecha de estreno de "Frankenstein", la nueva adaptación de Guillermo del Toro

El clásico de Mary Shelley llegará a la plataforma con un elenco estelar encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

Tras su debut en cines, Frankenstein se podrá ver en Netflix y explorará con más profundidad la soledad de quienes son distintos.

Después de 25 años de trabajo en este proyecto, Guillermo del Toro finalmente presenta en Netflix su versión de "Frankenstein" , una de las historias más icónicas de la literatura y el cine de ciencia ficción. La película , esperada por fanáticos y críticos, combina el estilo gótico y visual característico del director con la clásica trama de Mary Shelley.

La historia sigue al doctor Víctor, interpretado por Oscar Isaac, quien intenta crear vida a partir de la nada, y a la criatura, encarnada por Jacob Elordi, que deberá enfrentar el rechazo del mundo. Mia Goth y Christoph Waltz completan el reparto principal, aportando profundidad y complejidad a los personajes.

Luego de su paso por festivales internacionales como Venecia y Toronto, la obra llegará primero a cines y, dos semanas después, estará disponible para todo el público en la plataforma de streaming, convirtiéndose en uno de los estrenos más destacados del año y un evento imperdible para los amantes de este personaje. ¿Estás preparado?

¿De qué trata "Frankestein"?

Ambientada en Europa del siglo XIX, la película sigue al doctor Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar las leyes de la vida y la muerte. Su ambición lo lleva a crear un humano desde cero: pero, en realidad, el experimento da lugar a una criatura que, rápidamente, se enfrenta al rechazo de la sociedad.

Esta marginalidad e inevitable condena a la soledad, provoca una compleja relación entre ambos protagonistas, explorando la culpa, la responsabilidad, la aceptación y el miedo a lo desconocido. Para recrearla, Guillermo del Toro combinará el terror gótico con una narrativa más emotiva, creando una versión que honra la novela original de Mary Shelley, a medida que agrega su toque personal de fantasía oscura y llena de simbolismo.

La fecha de estreno de "Frankestein" en Netflix

"Frankenstein" se estrenará primero en salas de cine el 24 de octubre de 2025, brindando al público la experiencia completa en pantalla grande con todos los detalles visuales y efectos cuidadosamente creados por Guillermo del Toro y su producción.

Para quienes prefieran disfrutarla desde la comodidad de su hogar, Netflix la sumará a su catálogo global dos semanas después, el 7 de noviembre. Esta estrategia permite que la película tenga participación en festivales y temporadas de premios internacionales, mientras que la audiencia de la plataforma podrá acceder al filme sin restricciones; convirtiendo su llegada en una de las imperdibles de la temporada.

poster frankestein "Solo los monstruos juegan a ser Dios", póster de "Frankestein".

Reparto de "Frankestein"