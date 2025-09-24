Netflix anticipa el final de "Stranger Things" con nuevas imágenes de la última temporada de la serie







Desde su estreno en julio de 2016 la creación de los hermanos Duffer se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix

El final de la serie llegará en tres partes.

La quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre. Cada volumen se estrena a las 21 hs ARG.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nuestro grupo jóvenes héroes vuelve a sumergirse en las temporadas 1 a 4. A partir del 29 de septiembre, vas a poder seguir todo en las redes sociales de Stranger Things. Una oportunidad para revivir la historia antes de que comience la última aventura.

Embed - Stranger Things 5 | Una última aventura | Netflix

Qué se sabe sobre la temporada final de Stranger Things Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Stranger Things 5 _ Avance oficial _ Netflix

Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment. El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo (“Dustin Henderson”), Caleb McLaughlin (“Lucas Sinclair”), Noah Schnapp (“Will Byers”), Sadie Sink (“Max Mayfield”), Natalia Dyer (“Nancy Wheeler”), Charlie Heaton (“Jonathan Byers”), Joe Keery (“Steve Harrington”), Maya Hawke (“Robin Buckley”), Priah Ferguson (“Erica Sinclair”), Brett Gelman (“Murray”), Jamie Campbell Bower (“Vecna”), Cara Buono (“Karen Wheeler”), Amybeth McNulty (“Vickie”), Nell Fisher (“Holly Wheeler”), Jake Connelly (“Derek Turnbow”), Alex Breaux (“teniente Akers”) y Linda Hamilton (“doctora Kay”). La esperadísima quinta y última temporada de la serie estará disponible en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.