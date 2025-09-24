Vuelve Alice in Borderland: cuándo llega la tercera temporada de la serie que arrasó en Netflix







Netflix estrena la tercera temporada de la serie que atrapó a miles de usuarios en 2020. Ahora, Alice vuelve a Borderland en una situación tan inesperada como desafortunada.

Llega la tercera entrega de Alice in Borderland, tan atrapante como las previas.

Alice in Borderland es una serie basada en un comic japonés (manga) que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix en 2020. Su historia atrapante y misteriosa arrasó con las vistas y popularidad con sus primeras dos temporadas. La tercera se estrenará el jueves 25 de septiembre y ya hay una gran expectativa.

La historia sigue a Alice (Arisu), un joven amante de los videojuegos que con sus amigos es transportado misteriosamente a una versión desierta y postapocalíptica de Tokio a la que se nombrará como Borderland. Para ganar más días de residencia en el país (visa), deben participar de una serie de juegos sádicos en los que se jugarán la vida ya que enfrentarán desafíos mortales.

De qué trata Alice in Borderland 3 alice in borderland En esta temporada la carta del Jocker se convierte en el inicio de un macabro viaje en el que los jugadores intentarán descifrar cuál será su futuro.

En la tercera entrega de la serie Alice in Borderland vemos que Arisu y Usagi están viviendo una feliz vida de casados tras sobrevivir a los juegos. D e hecho, al final de la temporada 2 se reveló que se trataba de personas en coma luchando por despertar.

El problema que induce a volver a Borderland es el secuestro de Usagi, a quien un investigador misterioso lleva de regreso a Borderland. Esto es lo que obliga a Arisu a buscarla y volver a enfrentar los juegos en un mundo invertido.

El elemento más intrigante de la trama en esta temporada es la carta del joker, que marca el inicio de un viaje a lo desconocido sumamente peligroso en un intento de descifrar el futuro que tendrán los jugadores en esta fase. Sin duda una historia que te mantendrá lleno de preguntas sobre lo que se está viendo con cada escena. Tráiler de la tercera temporada de Alice in borderland Embed - Alice in Borderland: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Alice in borderland 3 A continuación, los actores que nos acompañarán durante esta temporada: Kento Yamazaki como Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Shô Aoyagi como Aguni

Ayaka Miyoshi como Ann Rizura

Dôri Sakurada como Suguru

Nijirô Murakami como Shuntaro Chishiya

Riisa Naka como Mira Kano

Hayato Isomura como Sunato Banda

Katsuya Maiguma como Yaba Oki

