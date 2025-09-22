La miniserie Netflix que te atrapará de inicio a fin: una adictiva y misteriosa historia de crimen







Tensión narrativa, un elenco de lujo y paisajes impactantes hacen de esta producción de Netflix algo realmente imperdible.

Netflix vuelve a sorprender con su capacidad de ofrecer películas y series que combinan belleza visual, tensión narrativa y personajes complejos. Su última apuesta se llama Indomable, que ya figura entre los estrenos más comentados, escalando al Top 1 de series en Argentina y captando la atención de quienes buscan misterio, crimen y paisajes impactantes.

Indomable es una miniserie de Netflix de seis capítulos, cada uno de aproximadamente 50 minutos, creada por Mark L. Smith y Elle Smith. En el elenco se destacan nombres como Eric Bana, Sam Neill, Rosemarie DeWitt y Lily Santiago. Fue filmada en lugares que remiten al norte de la Columbia Británica, logrando una estética visual inigualable.

De qué trata Indomable, el éxito de Netflix La historia parte de un asesinato descubierto en el Parque Nacional Yosemite. El agente especial Kyle Turner, que trabaja para el Servicio de Parques Nacionales, es enviado para investigar el crimen. Lo que en principio parece un caso aislado, de repente se transforma en algo mucho más complejo: secretos que habían estado ocultos comienzan a emerger, tensiones antiguas se reavivan, y las líneas entre lo que Turner sabe y lo que cree saber se tornan borrosas.

A lo largo de los episodios, el investigador no solo debe desentrañar quién o qué se oculta detrás del asesinato, sino también enfrentarse a sus propios demonios. Se une en la investigación con Naya Vasquez, una guardabosques llegada recientemente de Los Ángeles, y juntos van desentrañando pistas que los llevan a dudar de todo: del parque, de la naturaleza, de sus convicciones. Mientras más se acercan a la verdad, más peligrosa se vuelve la cacería, y más cuestionamientos afloran.

Netflix: tráiler de Indomable Embed - Indomable | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Indomable Eric Bana (Kyle Turner)

Sam Neill (Paul Souter)

Rosemarie DeWitt (Jill Bodwin)

Lily Santiago (Naya Vasquez)

Wilson Bethel (Shane Maguire)

