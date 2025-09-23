El thriller psicológico que estrena mañana en Netflix: una conexión peligrosa que puede destruirlo todo

Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan una nueva serie en la plataforma llena de secretos, tensión y giros que nos mantendrá al borde del asiento.

Una historia de venganza, deseo y manipulación llega a Netflix con 20 episodios cargados de pasión y misterio.

Desde hace algunos años, Netflix , la plataforma de streaming más popular alrededor al mundo, es capaz de transformar estrenos en fenómenos culturales que marcan tendencia. Con un catálogo variado y en contante renovación, la app suma propuestas innovadoras y géneros que generan adicción inmediata , como los thrillers psicológicos .

Estas historias que combinan tensión y suspenso, son capaces de mantener a los espectadores al borde del asiento durante cada episodio. Y mañana llega un nuevo título que promete sumarse a esta lista de éxitos . "La Huésped" , la serie colombiana , protagonizada por Laura Londoño y Carmen Villalobos, perfila como una apuesta donde el deseo , la fragilidad y la venganza se entrelazan de manera explosiva.

Con una historia que mezcla intriga, pasión y peligro, la producción de 20 capítulos invita a explorar los límites de la moral y la obsesión, llevando al espectador por un camino en el que cada vínculo puede convertirse en amenaza. ¡No te la podés perder!

¿De qué trata "La Huésped"?

La serie gira en torno a Silvia, una mujer que atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo, un candidato a Fiscal General, mientras enfrenta los desafíos de su hija Isabela, quien lucha contra la adicción a las metanfetaminas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Sonia, una mujer que conoció en un viaje, llega a su hogar.

la huesped2

Pero, lo que parecía un vínculo emocional y físico inesperado pronto se transforma en algo mucho más oscuro: la nueva huésped esconde un plan de venganza que amenaza con desmoronar todo lo que nuestra protagonista conoce.

Así, el thriller explora la tensión entre la atracción y el peligro, mostrando cómo la pasión y la fragilidad pueden convertirse en los mejores instrumentos de destrucción. Un juego de poder, deseo y manipulación, donde cada gesto, cada palabra y cada secreto puede tener consecuencias irrecuperables. ¿Estás preparado?

Reparto de "La Huésped"