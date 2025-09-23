Desde hace algunos años, Netflix, la plataforma de streaming más popular alrededor al mundo, es capaz de transformar estrenos en fenómenos culturales que marcan tendencia. Con un catálogo variado y en contante renovación, la app suma propuestas innovadoras y géneros que generan adicción inmediata, como los thrillers psicológicos.
El thriller psicológico que estrena mañana en Netflix: una conexión peligrosa que puede destruirlo todo
Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan una nueva serie en la plataforma llena de secretos, tensión y giros que nos mantendrá al borde del asiento.
Estas historias que combinan tensión y suspenso, son capaces de mantener a los espectadores al borde del asiento durante cada episodio. Y mañana llega un nuevo título que promete sumarse a esta lista de éxitos. "La Huésped", la serie colombiana, protagonizada por Laura Londoño y Carmen Villalobos, perfila como una apuesta donde el deseo, la fragilidad y la venganza se entrelazan de manera explosiva.
Con una historia que mezcla intriga, pasión y peligro, la producción de 20 capítulos invita a explorar los límites de la moral y la obsesión, llevando al espectador por un camino en el que cada vínculo puede convertirse en amenaza. ¡No te la podés perder!
Tráiler de "La Huésped"
¿De qué trata "La Huésped"?
La serie gira en torno a Silvia, una mujer que atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo, un candidato a Fiscal General, mientras enfrenta los desafíos de su hija Isabela, quien lucha contra la adicción a las metanfetaminas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Sonia, una mujer que conoció en un viaje, llega a su hogar.
Pero, lo que parecía un vínculo emocional y físico inesperado pronto se transforma en algo mucho más oscuro: la nueva huésped esconde un plan de venganza que amenaza con desmoronar todo lo que nuestra protagonista conoce.
Así, el thriller explora la tensión entre la atracción y el peligro, mostrando cómo la pasión y la fragilidad pueden convertirse en los mejores instrumentos de destrucción. Un juego de poder, deseo y manipulación, donde cada gesto, cada palabra y cada secreto puede tener consecuencias irrecuperables. ¿Estás preparado?
Reparto de "La Huésped"
- Carmen Villalobos
- Laura Londoño
- Jason Day
- Victor Mallarino
- Juan Fernando Sánchez
- Margarita Muñoz
- Jairo Camargo
- Miguel González
- Ariel Sierra
- Kamila Zea
- Alejandro Del Castillo
- Andrés Suárez
- Rami Herrera
- Brayan Zorrilla
- Laura García
- Katherine Vélez
- Johan Martínez
- Álvaro García
- Manuel Álvarez
- Nathaly Cadavid
Dejá tu comentario