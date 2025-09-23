Atypical, la serie de Netflix que fue furor en su estreno y refleja el autismo desde otro punto de vista







Tras la polémica que desató las declaraciones de Donald Trump, el show disponible en la plataforma permite entender a quienes viven con el trastorno.

En las últimas horas el autismo volvió a estar en boca de todos. El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo declaraciones controvertidas, asegurando de que se trata de una "epidemia" y que en gran parte se debe al uso del paracetamol y vacunas en embarazadas. Rápidamente, la OMS y la comunidad científica salió a desmentir la información.

La declaración de Trump demostró, una vez más, la falta de comprensión y conocimiento sobre el Trastorno del Espectro Autista. Esta problemática no solo es algo que incumbe al ambiente político, sino también en el mundo del espectáculo Es que muchas veces el autismo ha sido un tema principal en distintas series y películas de Hollywood. Sin embargo, son pocas las que logran mostrar verisimilitud y sensibilidad.

Es por eso que el estreno de Atypical en 2017 no pasó desapercibido. Ya que la producción, disponible en el catálogo de Netflix, se animó a contar cómo se vive el TEA, desde la mirada de un adolescente.

De qué se trata Atypical, la serie de Netflix La historia gira en torno a Sam, un joven de 18 años con autismo, que atraviesa las mismas inquietudes que cualquier chico de su edad: el amor, los amigos, la independencia y las primeras experiencias laborales. Atypical cuenta con cuatro temporadas y episodios que rondan entre 8 y 10 capítulos cada una.

Desde el inicio, la ficción deja en claro que no se trata solo de Sam, sino de todo un entramado de relaciones que se ven atravesadas por su condición. La madre se debate entre la sobreprotección y el deseo de darle libertad, mientras el padre intenta conectar con un hijo que muchas veces parece estar en otro canal. Uno de los grandes aciertos fue incluir escenas que muestran lo difícil que puede resultar para Sam enfrentarse a situaciones que para la mayoría parecen simples: desde tomar un colectivo hasta tener una primera cita. La incomodidad social, los ataques de ansiedad y la obsesión con ciertos temas —como su fascinación por la Antártida— son tratados con gran respeto y altura. Tráiler de Atypical Embed Reparto de Atypical Keir Gilchrist

Brigette Lundy Paine

Jennifer Jason Leigh

Michael Rapaport

