Robert Redford: su muerte reactivó la investigación del crimen de su yerno ocurrida más de 40 años atrás

A partir de la muerte de Robert Redford, el FBI reactivó la investigación del crimen de quien fuera el novio de su hija con un nuevo impulso para dar con el paradero del principal sospechoso.

La noticia del fallecimiento de Robert Redford no solo generó homenajes alrededor del mundo por su legado cinematográfico y cultural, sino que también abrió una herida que parecía cicatrizada a medias: la del asesinato de Sid Wells , novio de su hija Shauna , ocurrido en 1983 en Boulder, Colorado.

El caso, marcado por una investigación inconclusa y por la desaparición del principal sospechoso, cobró renovada relevancia después de que el FBI anunciara una recompensa de 10.000 dólares para quienes aporten datos que conduzcan a la captura de Thayne Smika, señalado como responsable del crimen. La medida, comunicada a pocos días de la muerte del actor, reflotó una historia que durante décadas Redford siguió de cerca, aunque sin lograr justicia para su familia.

La tragedia se había colado en la vida privada del protagonista de El Golpe y Memorias de África en el peor momento. Shauna, su hija, apenas tenía poco más de veinte años cuando recibió la llamada que cambiaría todo: su pareja había sido hallada muerto en el departamento que compartía con amigos.

Shauna Redford junto a quien fuera su novio, Sid Wells, asesinado de un disparo en la nuca en el departamento que alquilaba.

Quienes estuvieron al frente del expediente recuerdan que Redford se mantuvo siempre en contacto. Según el entonces subjefe de la policía de Boulder, el actor era “muy protector con su hija” y buscaba saber si el equipo estaba haciendo todo lo posible para dar con el culpable. Aunque jamás presionó a los investigadores, su interés constante dejaba en claro cuánto lo afectaba la situación.

La reconstrucción policial determinó que Wells - también actor- había recibido un disparo en la nuca mientras estaba en el living de su casa. El dato estremeció no solo a la familia, sino también a la opinión pública de Boulder. Una discusión por un alquiler impago, que rondaba los 300 dólares, fue el detonante que puso a Smika en la mira.

En 2010, casi tres décadas después, un juez de Colorado emitió una orden de arresto contra él bajo el cargo de asesinato en primer grado. Se fijó una fianza millonaria: cinco millones de dólares. Aun así, nunca se logró dar con su paradero.

Thayne Smika-asesino-nuero-robert-redford

Quién es el sospechoso del crimen del yerno de Redford

Thayne Smika era un joven músico de Boulder, conocido en el ambiente universitario, que compartía departamento con Wells. Después del crimen, permaneció en la zona durante un tiempo hasta que, en 1986, desapareció sin dejar rastro. Lo último que se supo fue que su auto fue encontrado abandonado en California. Desde entonces, no existen registros de defunción ni pistas certeras sobre su paradero.

Hoy tendría unos 66 años. La policía de Boulder insiste en que la investigación sigue abierta y que aún reciben información nueva. Pero la falta de pruebas concluyentes y los años transcurridos mantienen el caso en una nebulosa, que ni siquiera la influencia de Redford pudo despejar.

El actor había interrumpido en aquel entonces el rodaje de El mejor para viajar de inmediato a Colorado y sostener a su hija, incluso cubriendo gastos de seguridad para la familia Wells. Para Redford, el crimen de Sid no fue un hecho más: fue la tragedia que marcó para siempre la intimidad de su casa.