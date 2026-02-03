Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué se sabe sobre su salud

El protagonista de "Argentina, 1985" debió ser trasladado en silla de ruedas hacia el Sanatorio de Colegiales.

Hay preocupación por la salud de Peter Lanzani tras conocerse que el actor fue internado de urgencia este lunes. Luego de sufrir una descompensación en su hogar, el equipo médico evalúa por estas horas una posible intervención quirúrgica .

Lanzani ingresó al Sanatorio de Colegiales alrededor del mediodía, acompañado por su pareja. Un detalle que encendió las alarmas entre los presentes fue que el protagonista de Argentina, 1985 debió ser trasladado en silla de ruedas hacia el interior del centro de salud.

Al aire de LAM (América), el panelista Pepe Ochoa aportó detalles sobre el cuadro clínico: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”, reveló.

Según el Ochoa, Lanzani manifestó sentirse bien durante la mañana, pero su estado se complicó repentinamente: “Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio” .

Si bien el actor presentó picos de fiebre durante las primeras horas de su internación, actualmente se encuentra estable y bajo estricto control médico, a la espera de una decisión final sobre su tratamiento.

Peter Lanzani y su nuevo proyecto en Netflix

La semana pasada Netflix anunció una nueva película hecha en Argentina protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani, dirigida por Santiago Mitre y escrita por Mitre y Mariano Llinás.

El film es un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos, sin advertir que esos pequeños grupos estaban dando origen a una forma inédita de resistencia civil en el corazón de la dictadura argentina.