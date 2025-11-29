Nueva llegada a Netflix: de qué trata esta película de suspenso que pone a la tecnología como foco + Seguir en









Conocé este filme en el que toda la acción ocurre a través de las pantallas de los dispositivos de la protagonista.

La película "Desconectada" es portagonizada Storm Reid, conocida por su participación en la serie "Euphoria".

La tecnología tiene la capacidad de conectar a personas alrededor del mundo, lo que puede ser especialmente útil en casos de emergencias. Esto es lo que demuestra “Desconectada”, una película recién llegada a Netflix que demuestra que la imagen que uno muestra a pares o en redes sociales no siempre es la realidad.

Esta película se trata de una secuela independiente de “Searching”, un filme con una premisa similar y con el mismo estilo narrativo. Se estrenó en 2018 y fue protagonizada por John Cho, quien interpretó a un hombre que busca a su hija, que no regresó a casa después de una noche de estudio.

De qué trata "Desconectada" La película relata la historia de June Allen, una joven que se quedó sola en su casa durante unos días, ya que su madre y su pareja decidieron viajar a Colombia. Sin embargo, cuando June fue a buscarlos al aeropuerto, ellos no aparecieron, lo que preocupó a la adolescente. Mientras la policía investigaba el caso, ella comenzó a buscarla a través de internet.

Desconectada Netflix La película fue estrenada en 2018 y fue protagonizada por John Cho. Sin embargo, la investigación para encontrar a su madre revela distintos secretos sobre su vida, lo que origina más preguntas que respuestas. Pronto, se dará cuenta de que no la conocía realmente y descubrirá quién está detrás de las mentiras.

Trailer de "Desconectada" Embed - MISSING. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines. Reparto de "Desconectada" Storm Reid como June Allen

Ava Zaria Lee como June niña

Joaquim de Almeida como Javier Ramos

Ken Leung como Kevin Lin

Nia Long como Grace Allen

Amy Landecker como Heather Damore

Megan Suri como Veena

Tim Griffin como James Allen

Daniel Henney como el agente Elijah Park

Michael Segovia como Angel

