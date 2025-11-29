Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de "Emily en París" + Seguir en









Lily Collins regresa con diez nuevos capítulos filmados entre Francia e Italia, donde los problemas amorosos y los desafíos laborales pondrán todo en juego.

Creada por Darren Star, la nueva temporada de "Emily en París" promete ser la "más inesperada" de la saga según sus actores.

Actualmente, pocas series pueden presumir el éxito que consiguió "Emily en París". Desde su estreno en 2020, la producción protagonizada por Lily Collins se convirtió en una de las más fuertes de Netflix, mezclando romance, moda y giros inesperados que atraparon a millones de espectadores.

Ahora, la plataforma de streaming anunció el lanzamiento de su quinta temporada, donde nuestra protagonista viajará a Roma. Así, luego de un final que dejó a la audiencia llena de dudas, el título creado por Darren Star promete nuevos escenarios y un tono más maduro que pondrá a Emily frente a decisiones que pueden cambiar su futuro.

emily en paris1 Tráiler de la quinta temporada de “Emily en Paris” Embed - Emily en París | Avance oficial de la temporada 5 | Netflix ¿De qué trata “Emily en París”? La historia sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que es enviada inesperadamente a París para aportar una "nueva mirada" a una agencia de lujo. Así, lo que comienza como una oportunidad profesional se transforma en un choque cultural lleno de momentos incómodos, romances complicados y amistades que se van construyendo entre malentendidos.

A medida que avanza la trama, nuestra protagonista intenta equilibrar su vida laboral con sus deseos. Para esto, la serie combina comedia con drama, moda extravagante y una ciudad que funciona casi como un personaje más.

emily en paris 3 ¿Cuándo se estrena la quinta temporada de “Emily en París”? La quinta temporada de "Emily en París" llega a Netflix el 18 de diciembre, con diez episodios que estarán disponibles desde el primer día. Esta nueva entrega marca un cambio importante en la vida de Emily, porque nuestra protagonista deja atrás Francia para instalarse en Roma, donde asume como directora de la sede "Agence Grateau".

Así, de acuerdo con la plataforma, se mostrará a una protagonista más honesta y madura: en Italia deberá adaptarse a un equipo completamente nuevo, manejar la presión de un proyecto que no sale como esperaba y lidiar con las consecuencias emocionales de sus decisiones pasadas. Además, la aparición de Marcello en su vida abre una posibilidad romántica que choca de frente con los sentimientos no resueltos por Gabriel, quien todavía intenta comprender qué perdió y por qué. emily en paris2 Sin embargo, la ciudad francesa no desaparece. “No ha cambiado su perfil a ‘Emily in Rome’. A veces trabaja en allí, pero no es una mudanza permanente. París sigue siendo parte fundamental del universo de la serie”, según adelantó Darren Star, su creador. Además, Lucien Laviscount, quien interpreta a Alfie, explicó en "People" que esta será la temporada “más inesperada” hasta ahora. “Nadie podría haber previsto lo que pasa en el primer episodio. Marca todo lo que vendrá”, resaltó. Sin dudas, uno de los estrenos más esperados del año. ¡No te lo podés perder! emily en paris3 Reparto de “Emily en París” Lily Collins como Emily Cooper.

Ashley Park como Mindy Chen.

Philippine Leroy Beaulieu como Sylvie Grateau.

Lucas Bravo como Gabriel.

Bruno Gouery como Luc.

Camille Razat como Camille.

Samuel Arnold como Julien.

William Abadie como Antoine Lambert.

Lucien Laviscount como Alfie.

