Ted Danson vuelve a engañar a todos: la segunda temporada de "Un hombre infiltrado" ya es furor en Netflix

La plataforma de streaming tiene una nueva comedia en su catálogo para disfrutar y reírse sin parar.

"Un hombre infiltrado": llegó la nueva temporada de la comedia de espías de Netflix.

La segunda temporada de "Un hombre infiltrado" llegó a Netflix y reafirmó su éxito entre los espectadores. La comedia, protagonizada por Ted Danson, mantiene el suspenso y el humor que la convirtieron en un fenómeno en 2024. La serie se inspiró en el documental chileno "El Agente Topo" y combina intriga, comedia y momentos emotivos.

La primera temporada permaneció cinco semanas en el Top 10 de Netflix y recibió críticas positivas en Rotten Tomatoes. La nueva entrega renueva el escenario y presenta un misterio en una universidad de arte.

La serie fue creada por Michael Schur, conocido por producciones como "Parks and Recreation" y "The Good Place". Danson marcó su carrera en la comedia con un estilo único, desde su papel en "Cheers" hasta esta nueva interpretación. La segunda temporada promete mantener el equilibrio entre intriga, humor y emoción que caracterizó a la primera.

un hombre infiltrado netflixx De qué trata "Un hombre infiltrado" La segunda temporada muestra a Charles Nieuwendyk infiltrado en el Wheeler College para investigar un caso de chantaje contra el rector Jack Berenger. El chantajista amenaza la reputación de la institución, y Charles debe descubrir su identidad mientras se hace pasar por profesor.

El caso se complica cuando Charles conoce a Mona, una profesora de música interpretada por Mary Steenburgen. Ella despierta en él sentimientos que creía superados desde la muerte de su esposa. La trama explora cómo este nuevo vínculo afecta su misión y su vida personal.

Mientras tanto, su hija Emily redescubre una pasión olvidada, y la investigadora privada Julie se reencuentra con alguien de su pasado. La temporada mezcla misterio, comedia y reflexiones sobre la familia y las segundas oportunidades. Tráiler de "Un hombre infiltrado" Embed - Un hombre infiltrado | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Un hombre infiltrado" El elenco principal incluye a actores que repiten sus papeles de la primera temporada y nuevos rostros. Ted Danson vuelve como Charles Nieuwendyk, junto a Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz y Stephen McKinley Henderson. Los nuevos integrantes del reparto son: Gary Cole

Michaela Conlin

Max Greenfield

Mary Steenburgen

Sam Huntington

Jason Mantzoukas

Constance Marie

David Strathairn

Jill Talley

Madison Hu

Lisa Gilroy

Linda Park

