Netflix-videogames: una alianza que se hace más sólida

Años atrás (y no tantos), los proyectos de adaptar a la pantalla grande los videojuegos más famosos, tanto los clásicos como los más modernos, iban condenados al muere. Los productores de Pac Man - La Película no quieren ni oír hablar del juego japonés que fue furor en las arcadas de todo el globo en los 80 pero, más tarde, veneno para la taquilla. Sin embargo, el diseño, las estructuras, los gráficos y, sobre todo, la narrativa de los videogames actuales, no sólo han detenido esta tendencia a la baja sino que la han revertido para convertirla en un filón de oro.