Netflix cancela una de sus series más esperada tras una sola temporada

La noticia llegó desde las redes sociales de uno de los creadores de 1899, Baran bo Odar: "Es con un gran pesar que tenemos que decir que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado acabar este increíble viaje con una segunda y tercera temporada, como ya hicimos con Dark. Pero algunas veces las cosas no salen como las habías planeado. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans en todo el mundo, pero queremos agradecer desde el fondo de nuestro corazón que hayan sido parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden. Bo (Baran bo Odar) y Jantje (Jantje Friese)".