Dos gigantes pelean por otros dos gigantes

Los Angeles - “Godzilla vs. Kong”, uno de los esperados tanques cinematográficos de 2021, podría ser estrenada directamente en streaming, con Netflix y HBO Max peleando con Warner por el film. Netflix hizo una oferta de más de 200 millones de dólares por quedarse con la película en la que se enfrentan los dos monstruos, con HBO Max del otro lado. Producida por Legendary Pictures, por el momento será estrenada en cines, aunque los rumores de que llegue directamente al streaming son cada vez más fuertes. “Planeamos lanzar ‘Godzilla vs. Kong’ en cines el próximo año como estaba programado”, dijo un portavoz de Warner Bros. Sin embargo, fuentes citadas por The Hollywood Reporter dijeron que la oferta de Netflix indudablemente atrajo a Legendary, que financió 75% del presupuesto. Uno de los problemas que encuentran los productores es que Netflix no tiene presencia en China, país amante de las películas de monstruos. El último film de Godzilla, “King of the Monsters”, recaudó sólo en China 386 millones de dólares, mientras que “Skull Island”, con King Kong como estrella, sumó 168 millones de dólares en el gigante asiático, alrededor del 30% de los 567 millones de dólares brutos de la película.