La corona británica apunta a The Crown: "Netflix no tiene escrúpulos"

the crown quinta temporada Netflix

Según le dijo una "fuente de alto nivel real" al Telegraph del Reino Unido, el Palacio de Buckingham quiere que Neflix advierta que The Crown es "un drama, no un documental". Además, un amigo anónimo de Carlos apuntó cóntra el streaming, marcando que esta proxima temporada es "una explotación" y que Netflix no tiene "escrúpulos para manosear la reputación de las personas".

Una situación similar se dio en 2020, con el estreno de la cuarta temporada, cuando el secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden anunció que enviaría una carta a Netflix pidiendo que pongan advertencias en la serie. "The Crown es un trabajo de ficción hermosamente producido, así cómo con otras producciones de TV, Netflix debería dejar muy en claro al principio que eso es todo lo que es".

Los reportes indican que el Rey Carlos III nunca vio The Crown, a diferencia del Principe Harry y la misma Isabel II, quién el actor Matt Smith confirmó que maratoneaban la serie. La reina consorte, Camilla, ha sido vista sociabilizando con miembros del cast de la producción.

The Crown adaptará la muerte de la Princesa Diana

THE CROWN.jpeg @TheCrownNetflix

La quinta temporade de The Crown, a estrenarse el próximo 9 de noviembre en Netflix tendrá nuevos miembros en su reparto. Esta vez, incluirá a Imelda Staunton como Isabel II, a Jonathan Pryce cómo el Principe Felipe y a Lesley Manville cómo la Princesa Margarita.

Esta será la anteúltima temporada de The Crown. Junto a la sexta, se confirmó que repasaran los años desde los 90 hasta el 2003, incluyendo la muerte de la Princesa Diana.