Netlix anunció la fecha de estreno de Scooby-Doo: El Origen

Una llegada que amplía la franquicia de un clásico de la pantalla chica y promete innovar en el formato, sin cambiar la guía de la historia original.

Con el rodaje ya en marcha y el estreno previsto para 2027, Netflix prepara una nueva etapa para una de las franquicias más populares del entretenimiento familiar

Netflix confirmó el lanzamiento de una nueva adaptación de una de las franquicias más reconocidas de la televisión y la animación. La plataforma dio a conocer las primeras imágenes de Scooby-Doo: El Origen , una serie live-action que contará la historia de los personajes antes de convertirse en el famoso grupo dedicado a resolver misterios.

La producción ya comenzó su rodaje en Atlanta, Estados Unidos, y forma parte de una nueva apuesta de la compañía para revitalizar una marca que mantiene una fuerte presencia en la cultura popular desde hace más de cinco décadas. La novedad más importante del proyecto pasa por la incorporación de un Scooby-Doo de carne y hueso , una decisión que marca un cambio respecto de otras adaptaciones audiovisuales que recurrieron a efectos digitales para recrear al emblemático gran danés.

Netflix también confirmó que la serie llegará a la plataforma durante 2027 , aunque todavía no difundió una fecha específica para su estreno mundial. La iniciativa buscará acercar el universo de Scooby-Doo a nuevas generaciones de espectadores mediante una historia que explorará los orígenes de los protagonistas y el nacimiento de los vínculos que más tarde darían forma al famoso grupo de investigación paranormal.

El proyecto reúne a varios nombres importantes detrás de cámara. Netflix informó que Josh Appelbaum y Scott Rosenberg trabajarán como showrunners, guionistas y productores ejecutivos de la ficción. La producción ejecutiva incorpora además a Greg Berlanti , Sarah Schechter y Leigh London Redman , quienes participan a través de Berlanti Productions. El equipo creativo también suma a André Nemec , Jeff Pinkner y Adrienne Erickson , integrantes de Midnight Radio.

De qué trata Scooby-Doo: El Origen

La historia se desarrollará durante el último verano de campamento de los protagonistas, una etapa que marcará el inicio de la amistad entre los personajes centrales de la saga. La trama comenzará cuando Shaggy Rogers y Daphne Blake queden involucrados en un extraño caso sobrenatural relacionado con un cachorro perdido de raza gran danés.

El relato planteará que ese perro podría haber sido testigo de un crimen de características misteriosas. A partir de ese episodio, los jóvenes comenzarán una investigación que modificará sus vidas. La búsqueda de respuestas incorporará a Velma Dinkley, presentada como una científica práctica y observadora, y a Fred Jones, descrito como el nuevo integrante del grupo.

Los cuatro adolescentes unirán fuerzas para intentar resolver un enigma que amenaza con sacar a la luz distintos secretos vinculados con ellos mismos. Netflix definió la serie como una reinterpretación moderna de los orígenes de la pandilla que posteriormente se convertiría en el famoso equipo dedicado a desenmascarar fenómenos aparentemente paranormales.

La plataforma apostó por una reconstrucción contemporánea de la historia sin abandonar los elementos que identifican a la franquicia desde sus comienzos. La nueva producción buscará explicar cómo nació la relación entre Scooby-Doo y sus futuros compañeros de aventuras, un aspecto que nunca había ocupado el centro de la narrativa en las distintas versiones del personaje.

Trailer de Scooby-Doo: El Origen

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Reparto de Scooby-Doo: El Origen