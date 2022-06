El criptoarte teme caer como las criptomonedas

David Pakman, CEO de la empresa de criptomonedas CoinFund, fue uno de los oradores: “Se oye hablar del crash, de la crisis de las criptomonedas, de que todo ha sido un fraude, de que esto no es más que un esquema Ponzi”, dijo. “Nada de eso es cierto, aunque sí hay malos actores en cada nuevo ecosistema. Las criptomonedas y las NFT en particular muestran una cantidad decisiva de actividad a pesar de la caída de los precios de los activos en los últimos seis meses. Todavía no hemos llegado a cero: no ha terminado”.

Pakman mostró al auditorio las principales colecciones de NFT y los muchos miles de millones de dólares de cripto que se han invertido en ellas. También mostró algunos gráficos que señalaban que el consumidor medio de NFT gasta alrededor de 900 dólares en una NFT. “Los usuarios de Netflix, en promedio, a lo largo de un año gastan unos 180 dólares, Spotify no llega a los 60 dólares, así que como producto de consumo miramos las NFT y eso nos da esperanzas”, dijo Pakman. “Somos muy optimistas”.

El rapero Louie C. Rhymes, que ha vendido numerosos NFT, dijo: “Los que entran en pánico son esos empresarios que no están ganando un millón de dólares en tres minutos..

Los únicos perdedores en esta ecuación fueron los que habían comprado en la cima y especulado”. Matt Cheung, un empresario que trabaja con Benyamin Ahmed, el millonario de 13 años de NFT que lanzó la colección Weird Whales, agregó por su parte: “Soy optimista, y todo el mundo con el que he hablado también lo es. Llevo trabajando en los mercados financieros tradicionales desde 1999; ya he pasado por caídas del mercado”. Por supuesto, reconoció Cheung, invertir en criptomonedas y NFT es más arriesgado que entrar en los mercados tradicionales, pero dijo que había sido cuidadoso y estratégico en su participación. Cheung dijo que anima a los jóvenes a buscar sectores que crezcan rápidamente. Él se inició en las criptomonedas hace seis años. “¿Cómo será el mundo en 2035?”, arriesgó. “Va a ser todo blockchain, automatización. Pero estos sectores tampoco son eternos: sólo sirven mientras están en sus primeras etapas exponenciales”.