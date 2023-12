Nito Artaza y Cecilia Milone se separaron luego de seis años

Artaza y milone.webp No hubo terceros en discordia, como se dijo en alguna oportunidad, así como tampoco habría sido por alguna infidelidad por parte de él.

Se separaron Nito Artaza y Cecilia Milone: ¿qué dijeron sobre la ruptura?

“Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo”, sostuvo la actriz.