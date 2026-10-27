No Te Va Gustar: cuándo y dónde serán sus últimos shows del año en Buenos Aires

La banda anunció tres recitales en noviembre para cerrar el año en Buenos Aires. Cuándo serán, dónde tocarán y qué bandas invitadas participarán.

No Te Va Gustar cerrará sus shows del año en Buenos Aires con tres conciertos del 20 al 22 de noviembre.

No Te Va Gustar confirmó tres shows especiales para noviembre de 2026 , con los que cerrará su agenda de presentaciones en la provincia de Buenos Aires. La banda uruguaya recorrerá San Andrés de Giles, Villa Ballester y Quilmes durante tres jornadas consecutivas, con artistas invitados y un reencuentro con el público bonaerense.

Las fechas serán el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre . En cada presentación, el grupo compartirá escenario con una banda diferente: Nonpalidece, Los Pérez García y Cruzando el Charco. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

El primer concierto será el viernes 20 de noviembre en el Complejo Aeropuerto de San Andrés de Giles . Allí, No Te Va Gustar tocará junto a Nonpalidece, una de las bandas referentes del reggae argentino. La presentación marcará el inicio de una serie de tres encuentros que llevarán al grupo por distintos puntos de la provincia.

La segunda fecha será el sábado 21 de noviembre en el Club Alemán de Villa Ballester , donde la banda compartirá la jornada con Los Pérez García. El recorrido continuará así en el conurbano bonaerense, una zona que mantiene un vínculo sostenido con el grupo y su público.

El cierre tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en el estacionamiento del Club Atlético Quilmes , con Cruzando el Charco como invitado. De esta manera, NTVG completará tres presentaciones consecutivas en las que combinará su repertorio con la participación de artistas amigos.

Cómo comprar las entradas para los shows de No Te Va Gustar

Las entradas para las tres fechas están a la venta a través de TuEntrada, la plataforma indicada para adquirir los tickets. Los interesados pueden consultar las ubicaciones disponibles, los precios y las condiciones de compra directamente en el sitio oficial.

Para el concierto del 20 de noviembre, la búsqueda debe realizarse por la fecha de San Andrés de Giles; para el 21, por la presentación en Villa Ballester; y para el 22, por el show de Quilmes. Es importante comprobar la localidad y el lugar elegidos antes de confirmar el pago.

La disponibilidad puede cambiar a medida que avance la venta, por lo que se recomienda consultar la plataforma con anticipación. También conviene revisar las condiciones de acceso, los medios de pago habilitados y cualquier información logística publicada por los organizadores.

Presentan Florece en el Caos

Los conciertos llegan en un año especial para No Te Va Gustar, que celebra 32 años de trayectoria. A lo largo de más de tres décadas, el grupo construyó una carrera con canciones que trascendieron fronteras y una presencia sostenida en escenarios de América y Europa.

Actualmente, la banda continúa presentando Florece en el Caos, su álbum de estudio lanzado el 8 de enero de 2026. El disco abrió una nueva etapa artística para el conjunto y fue acompañado por una gira internacional con fechas en distintos países de América Latina y Europa.

Las tres presentaciones bonaerenses funcionarán como una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores y compartir escenario con bandas cercanas. Con paradas en San Andrés de Giles, Villa Ballester y Quilmes, No Te Va Gustar cerrará su recorrido de noviembre en la provincia con tres noches de música en vivo.