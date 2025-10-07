Nostalgia: la secuela que fue un fracaso en el cine, pero HBO Max apuesta por una segunda oportunidad







HBO Max recupera una película olvidada que mezcló terror y comedia en los 90, buscando conquistar a una nueva generación de espectadores.

Con humor, caos y criaturas inolvidables, Gremlins 2 regresa en HBO Max para reclamar el lugar que no consiguió en su estreno original. Gentileza - Atom.al

En tiempos donde la nostalgia mueve millones y las plataformas luchan por sumar clásicos a sus catálogos, HBO Max tomó una decisión inesperada: rescató una película que fracasó en taquilla, pero que con el tiempo ganó una base de fans apasionada.

Se trata de una movida arriesgada pero calculada. Apostar por una producción subestimada puede generar fidelidad entre suscriptores y abrir la puerta a nuevas audiencias. La elegida: una comedia de terror tan absurda como divertida que hoy encuentra revancha en el streaming.

gremlins2-08 HBO Max revive una película que pasó desapercibida en los cines, pero hoy promete brillar entre los clásicos que marcan la nostalgia del streaming. El cinéfilo incurable

De qué trata Gremlins 2, la película que sumó HBO Max a su catálogo Gremlins 2: La nueva generación retomó la historia del adorable pero peligroso Gizmo, esta vez en el corazón de Nueva York. La acción transcurre dentro de un rascacielos automatizado, propiedad de un magnate que recuerda a Donald Trump, donde los traviesos gremlins desatan el caos absoluto.

A diferencia de la primera entrega, esta secuela se volcó al humor paródico y la estética de dibujos animados. Los guiños a otras películas, la crítica a la televisión por cable y una galería de gremlins mutantes le dieron un tono surrealista que desconcertó al público de los 90.

El director Joe Dante utilizó la secuela para burlarse de las convenciones de Hollywood. Con libertad creativa total, creó una obra tan excéntrica como adelantada a su tiempo. Aunque no funcionó en la taquilla, hoy se valora como una joya incomprendida. Netflix: tráiler de Gremlins 2 Embed - Gremlins 2: Secretary - "Coffee?" Netflix: elenco de Gremlins 2 Zach Galligan

Phoebe Cates

John Glover

Robert Prosky

Robert Picardo

Christopher Lee

Haviland Morris

Dick Miller

Jackie Joseph

Gedde Watanabe

Keye Luke

Tony Randall