SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de octubre 2025 - 18:00

Nostalgia: la secuela que fue un fracaso en el cine, pero HBO Max apuesta por una segunda oportunidad

HBO Max recupera una película olvidada que mezcló terror y comedia en los 90, buscando conquistar a una nueva generación de espectadores.

Con humor, caos y criaturas inolvidables, Gremlins 2 regresa en HBO Max para reclamar el lugar que no consiguió en su estreno original.

Con humor, caos y criaturas inolvidables, Gremlins 2 regresa en HBO Max para reclamar el lugar que no consiguió en su estreno original.

Gentileza - Atom.al

En tiempos donde la nostalgia mueve millones y las plataformas luchan por sumar clásicos a sus catálogos, HBO Max tomó una decisión inesperada: rescató una película que fracasó en taquilla, pero que con el tiempo ganó una base de fans apasionada.

Se trata de una movida arriesgada pero calculada. Apostar por una producción subestimada puede generar fidelidad entre suscriptores y abrir la puerta a nuevas audiencias. La elegida: una comedia de terror tan absurda como divertida que hoy encuentra revancha en el streaming.

Informate más
gremlins2-08
HBO Max revive una película que pasó desapercibida en los cines, pero hoy promete brillar entre los clásicos que marcan la nostalgia del streaming.

HBO Max revive una película que pasó desapercibida en los cines, pero hoy promete brillar entre los clásicos que marcan la nostalgia del streaming.

De qué trata Gremlins 2, la película que sumó HBO Max a su catálogo

Gremlins 2: La nueva generación retomó la historia del adorable pero peligroso Gizmo, esta vez en el corazón de Nueva York. La acción transcurre dentro de un rascacielos automatizado, propiedad de un magnate que recuerda a Donald Trump, donde los traviesos gremlins desatan el caos absoluto.

A diferencia de la primera entrega, esta secuela se volcó al humor paródico y la estética de dibujos animados. Los guiños a otras películas, la crítica a la televisión por cable y una galería de gremlins mutantes le dieron un tono surrealista que desconcertó al público de los 90.

El director Joe Dante utilizó la secuela para burlarse de las convenciones de Hollywood. Con libertad creativa total, creó una obra tan excéntrica como adelantada a su tiempo. Aunque no funcionó en la taquilla, hoy se valora como una joya incomprendida.

Netflix: tráiler de Gremlins 2

Embed - Gremlins 2: Secretary - "Coffee?"

Netflix: elenco de Gremlins 2

  • Zach Galligan

  • Phoebe Cates

  • John Glover

  • Robert Prosky

  • Robert Picardo

  • Christopher Lee

  • Haviland Morris

  • Dick Miller

  • Jackie Joseph

  • Gedde Watanabe

  • Keye Luke

  • Tony Randall

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias